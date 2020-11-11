Знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. Об этом сообщает Lenta.ru.
Источник близкий к Заворотнюк сообщает, что на данный момент артистка проживает в подмосковном коттеджном поселке Крешкино. Знаменитость гуляет с близкими на участке, который огорожен забором. Кроме того, друзья стараются сделать так, чтобы актрису не видели другие посторонние.
Сообщается, что в доме Заворотнюк не принимают гостей, однако рядом с с Анастасией постоянно находится кто-то из родственников. Муж актрисы, несмотря на свой плотный рабочий график, старается проводить время с женой и дочерью.
В октябре 2019 года семья артистки подтвердила, что у 49-летней знаменитости диагностирован рак мозга. О болезни актриса узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.
Фото: Lenta.ru
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Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу
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