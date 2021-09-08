Анастасия Волочкова раскрыла подробности личной жизни

45-летняя балерина не особо любит обсуждать личные темы. Свои последние отношения она скрывала довольно долго. В начале лета все же рассекретила имя возлюбленного – Олега, когда опубликовала их совместное фото на одном из мальдивских курортов. Пара была вместе 10 месяцев, но после отпуска они приняли решение расстаться.Она призналась, что разочаровалась в выбранном мужчине:– призналась звезда.Знаменитость также рассказала, что оплатила их путешествие на райские острова сама. Но альфонсом своего экс-бойфренда она не считает. Артистка подчеркнула, что ей удается отдыхать редко и она привыкла к роскоши.Волочкова добавила, что сейчас есть человек, который ее ждет для создания счастливых отношений.Напомним, Волочкова была в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным год. Они развелись в 2008 году, и с тех пор балерина не решилась еще раз попробовать создать семью.