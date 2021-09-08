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Анастасия Волочкова раскрыла подробности личной жизни

Известная российская балерина, актриса, а с недавнего времени еще и певица Анастасия Волочкова во время интервью в рамках YouTube шоу «ДаДа – НетНет» рассказала, почему рассталась со своим молодым человеком и свободно ли ее сердце сейчас. 

45-летняя балерина не особо любит обсуждать личные темы. Свои последние отношения она скрывала довольно долго. В начале лета все же рассекретила имя возлюбленного – Олега, когда опубликовала их совместное фото на одном из мальдивских курортов. Пара была вместе 10 месяцев, но после отпуска они приняли решение расстаться. 



 Она призналась, что разочаровалась в выбранном мужчине:

– Уезжая на Мальдивы, мы уже понимали, что не сможем быть вместе. Но сейчас мы с Олегом поддерживаем хорошие и дружеские отношения. Я понимала, что он не может устраивать мне романтические ухаживания, к каким я привыкла. В моей жизни были невероятные мужчины. Но нам с Олегом было вместе комфортно и удобно, – призналась звезда. 

Знаменитость также рассказала, что оплатила их путешествие на райские острова сама. Но альфонсом своего экс-бойфренда она не считает. Артистка подчеркнула, что ей удается отдыхать редко и она привыкла к роскоши. 

Волочкова добавила, что сейчас есть человек, который ее ждет для создания счастливых отношений.  

Напомним, Волочкова была в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным год. Они развелись в 2008 году, и с тех пор балерина не решилась еще раз попробовать создать семью.
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