Анастасия Решетова дала повод для слухов о возобновлении отношений с Тимати

Напомним, рэпер не так давно оставил юную модель с маленьким ребенком.На днях в своем микроблоге девушка похвасталась шикарным букетом, подаренным ее "бывшим". Подарок ростом практически с саму Анастасию. Снимок молодая мама подписала так:Чуть позже стало известно, что сейчас Тимур, Анастасия и их общий маленький сын отдыхают в Дубае. При этом модель заявила, что она не состоит в любовных отношениях с отцом своего ребенка, а их совместный отдых – ради их сына Ратмира. Звезды стараются быть примерными родителями и сохранять теплые отношения ради хорошего воспитания и будущего малыша.При этом Решетова подчеркнула, что многие сегодня придерживаются стереотипной позиции, что если пара расходится, то мужчина и женщина сразу начинают судиться. Именно поэтому появление ее в компании Тимура вызывает столько вопросов у фанатов и подписчиков.Отметим, что новогодние праздники модель отмечала с маленьким Ратмиром на территории ОАЭ, а Юнусов – вместе с дочерью от предыдущего брака и ее мамой Аленой Шишковой. А в первые дни 2021-го Тимати решил, что сейчас очередь второго ребенка.