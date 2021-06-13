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  2. Анастасия Прокопенко завоевала «золото» чемпионата мира по современному пятиборью

Анастасия Прокопенко завоевала «золото» чемпионата мира по современному пятиборью

На первенстве в Каире белорусская спортсменка не оставила шансов соперницам.

Фото: НОК РБ

Ее результат по итогам пяти видов программы – 1353 очков. Второе место у Элоди Клове из Франции – 1341, бронзовым призером стала венгерка Мишель Гуляш – 1339, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Для Анастасии Прокопенко  это вторая золотая медаль мирового форума. В 2018 в высокогорном Токио она также поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Прокопенко также является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.
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