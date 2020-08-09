Анастасия Мирончик-Иванова: в жизни каждый делает выбор в пользу человека, с которым чувствует себя спокойно

Анастасия Мирончик-Иванова в последнее время – одна из наиболее обсуждаемых фигур в белорусском спорте. Неудивительно, что и на избирательном участке в средней школе № 38 она сразу оказалась в центре внимания.



Кстати, уже через неделю она первой из белорусских легкоатлетов отправляется на международные соревнования в Венгрию и рассчитывает до октября не единожды порадовать болельщиков эффектным выступлением. Но при этом подчеркивает: выборы для нее – очень важное событие.



– Я всегда очень активно принимала участие в выборах. Считаю, что это долг каждого гражданина. Все мы должны сделать для себя правильный выбор, причем исходить он должен из глубины души. Каждый человек должен задуматься, все взвесить и принять верное решение, которое определит жизнь всей страны. И думаю, нынешние выборы в этом плане очень показательны. Все организовано очень грамотно и четко, голосование проходило спокойно.



Анастасия Мирончик-Иванова также отметила:



– Самое главное для меня как для спортсменки и гражданки Беларуси – уверенность. Могу сравнить это с семьей. Если ты знаешь, что у тебя дома все гармонично, спокойно и стабильно, ты и сам чувствуешь себя более уверенно. Поэтому и в жизни каждый подсознательно делает выбор в пользу человека, с которым чувствует себя спокойно и рядом с которым ты чувствует уверенность в будущем.