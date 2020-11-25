Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram свои архивные фото и намекнула о разбитом сердце

Но поклонников озадачил другой пост. Свежую фотографию в новом образе (Настя перекрасила волосы в черный) она дополнила разбитым сердцем и надписью «все когда-то заканчивается». Публикация собрала два миллиона лайков и более чем три тысячи комментариев: многие переживают, не закончился ли ее брак с рэпером Элджеем. А вот другие решили, что это адресовано прощанию с образом блондинки и подчеркнули, как девушке к лицу новая прическа.