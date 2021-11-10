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Анархист Дедок осужден на 5 лет колонии общего режима

Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении Н.А. Дедка.


– В ходе суда установлено, что с августа по ноябрь прошлого года обвиняемый распространял материалы, которые были направлены на причинение вреда национальной безопасности, участвовал в несанкционированных мероприятиях, блокировал и преграждал путь общественному и другому транспорту. Кроме этого, Дедок изготовил и хранил бутылки со смесью бензина и минерального масла. Содержимое было изъято сотрудниками милиции после обыска, – пояснил Антон Тюменцев, старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам. 




С учетом предоставленных доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор. Дедку назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. 

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Фото: Алексей МАТЮШ
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