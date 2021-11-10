Анархист Дедок осужден на 5 лет колонии общего режима

– пояснилС учетом предоставленных доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор. Дедку назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.