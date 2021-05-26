Такое мнение по итогам встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями государственных органов высказала корреспонденту sb.by заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич:
– Президент коснулся буквально всех аспектов актуальной повестки дня для Беларуси. Вместе с тем есть темы, святые для белорусов. И вот такой святой для белорусов темой является, на мой взгляд, тема суверенитета и независимости. Почему я сегодня подняла вопрос об уважении к государственной символике? Потому что осознание этой важной составляющей суверенитета не только теми, кто это понимает, но и теми, кто поднимал бчб-флаг, даст главный ответ на вопрос, как сплотиться белорусам. Своим вопросом я хотела достучаться не до Александра Григорьевича, а получить такой ответ, который бы дошел до каждого. О том, что нужно задуматься о главном. А главное сегодня – наша страна, ценности, суверенитет, преемственность поколений. Надо нам это осознать и работать. А дальше у нас все будет хорошо.
Лилия Ананич при этом отметила: ответ на каждый вопрос Александр Лукашенко пропускал через сердце.
– Хочется, чтобы люди это слышали и понимали.
Фото: БЕЛТА
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Ананич: задавая Президенту свой вопрос об отношении к государственной символике, я хотела получить ответ, который бы дошел до каждого
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