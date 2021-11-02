Ананич рассказала о механизме оценки информационной продукции на предмет экстремизма

Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, глава республиканской комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) признаков экстремизма Лилия Ананич высказалась в сегодняшнем эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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– Постановление Совмина № 575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" принято в развитие действующего законодательства. Напомню, во время весенней сессии парламентарии приняли Закон о противодействии экстремизму, где внесены существенные изменения в понятие экстремизма, введены новые положения, которые касаются противодействия экстремизму. Также был определен круг госорганов, которые будут заниматься теми или иными вопросами [касающимися закона]. Не могу не упомянуть и Закон о недопущении реабилитации нацизма, так как он находится в прямой связке с Законом о противодействии экстремизму, – пояснила спикер.
Ананич также рассказала, что представляет собой комиссия:
– Это общественное формирование, куда входят специалисты и представители из разных областей – ученые, эксперты в сфере, близкой к языкознанию, психологии и философии. Специалисты на профессиональном уровне рассматривают конкретные публикации. Я возглавляю комиссию с марта 2021 года: за это время было рассмотрено более 1400 материалов. Две трети из них – это всевозможные печатные, электронные ресурсы. Комиссия работает в соответствии с четким регламентом. Определен перечень госорганов, которые имеют право обратиться в комиссию и представить на рассмотрение материалы и информационную продукцию, указав, что, по их мнению, выглядит проблематичным. И есть система экспертной работы, когда комиссия поручает конкретным экспертам рассмотреть публикацию или материал, – рассказала глава комиссии.
Она также сообщила, что в комиссию попадают и очень непростые материалы. Встречаются публикации, в которых под видом научных рассуждений формируется определенная мысль и точка зрения по вопросам якобы возможностей нового устройства и в мире, и в Беларуси. Но эксперты квалифицируют эти материалы как содержащие признаки экстремизма.
Лилия Ананич обратила внимание слушателей на следующий важный момент:
– Решение комиссии – это оценка, а окончательное [решение] принимается в судебном порядке, – сказала она.
Парламентарий также рассказала:
– Мы получаем целый ряд обращений от таможенных органов. Сообщается о прямых попытках протаскивать протестную символику на нашу территорию. Это делается не для того, чтобы покрасоваться в какой-то эксклюзивной кепке или защитной маске. Мы понимаем, что все это [использование протестной символики] в любой момент может вылиться в самые активные формы. Данную продукцию не можем рассматривать иначе, как продукцию, имеющую признаки экстремизма.
При этом она добавила, что в поле деятельности комиссии также вопросы, связанные с темой нацизма, с попытками его реабилитации.
– Нам уже приходилось рассматривать такие материалы. Даже в так называемых научных публикациях мы наблюдали далеко не безобидные вещи, – отметила депутат.
Лилия Ананич рассказала, что сейчас в Парламенте активно работают и над проектом закона о геноциде белорусского народа. По ее мнению, это будет политический, моральный и правовой законопроект, который станет продолжением Закона "О недопущении реабилитации нацизма".
– Сегодня одна из актуальных задач для Беларуси – укрепление суверенитета и независимости всеми законными средствами. Важный аспект – противодействовать всем негативным процессам, одновременно внося новые грани в развитие темы патриотического воспитания, исторической памяти и ее сохранения, – заключила она.