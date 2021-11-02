Ананич рассказала о механизме оценки информационной продукции на предмет экстремизма

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– пояснила спикер.Ананич также рассказала, что представляет собой комиссия:– рассказала глава комиссии.Она также сообщила, что в комиссию попадают и очень непростые материалы. Встречаются публикации, в которых под видом научных рассуждений формируется определенная мысль и точка зрения по вопросам якобы возможностей нового устройства и в мире, и в Беларуси. Но эксперты квалифицируют эти материалы как содержащие признаки экстремизма.Лилия Ананич обратила внимание слушателей на следующий важный момент:– сказала она.Парламентарий также рассказала:При этом она добавила, что в поле деятельности комиссии также вопросы, связанные с темой нацизма, с попытками его реабилитации.– отметила депутат.Лилия Ананич рассказала, что сейчас в Парламенте активно работают и над проектом закона о геноциде белорусского народа. По ее мнению, это будет политический, моральный и правовой законопроект, который станет продолжением Закона "О недопущении реабилитации нацизма".– заключила она.