Ананич о шуточных заявлениях США относительно гибели мигрантов: это подлинное лицо американской демократии

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Недавно афганские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах".– сказала Лилия Ананич.Депутат Палаты представителей отметила, что видеть кадры, на которых показан момент падения людей с самолета, без содрогания невозможно.– добавила Лилия Ананич.Вместе с тем она обратила внимание, что Байден не отвечает ни на один вопрос журналистов, поскольку не считает нужным это делать.– заметила депутат Палаты представителей.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Смотрите также: