Ананич о шуточных заявлениях США относительно гибели мигрантов: это подлинное лицо американской демократии

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявила депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва Лилия Ананич, комментируя шуточное заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд относительно падения мигрантов с самолета.
Недавно афганские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах".
– Это подлинное лицо американской демократии, насаждаемой по всему миру. Для них [важны] только интересы страны, а не тех людей. Человек для них – просто средство достижения конкретных целей, – сказала Лилия Ананич.
Депутат Палаты представителей отметила, что видеть кадры, на которых показан момент падения людей с самолета, без содрогания невозможно.
– [Американцы] ушли и оставили тысячи отчаявшихся людей, которые не понимают, что с ними будет. Они взывают посмотреть на то, к какому финалу приходит страна, которая подвергается массированному вмешательству, как это было на примере Афганистана все эти 20 лет, – добавила Лилия Ананич.
Вместе с тем она обратила внимание, что Байден не отвечает ни на один вопрос журналистов, поскольку не считает нужным это делать.
– Ему нечего сказать, – заметила депутат Палаты представителей.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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