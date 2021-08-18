Ананич о деревне будущего: люди должны жить там, где есть работа

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Примерно 15 лет назад в Беларуси были реализованы программы по возрождению села: создавались агрогородки, хозяйства укрупнялись, развивалась социальная сфера. На фоне этого встал вопрос, что делать с деревнями, которые ранее были центрами небольших сельхозпредприятий. В связи с этим было принято решение начать реализовывать проект "Деревня будущего", который направлен на развитие перспективных населенных пунктов.– обратила внимание Лилия Ананич.– так обозначила главную идею проекта депутат Палаты представителей.Вместе с тем Лилия Ананич сказала, что людям не нужно стремиться в большие города, поскольку рабочие места и жилье можно найти в сельской местности. Благодаря проекту "Деревня будущего" качество жизни жителей населенных пунктов улучшается, появляется больше рабочих мест, развивается инфраструктура. Однако она обратила внимание на то, что не каждое село может стать деревней будущего.отметила депутат Палаты представителей.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Смотрите также: