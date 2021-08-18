Ананич о деревне будущего: люди должны жить там, где есть работа

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва Лилия Ананич.
Примерно 15 лет назад в Беларуси были реализованы программы по возрождению села: создавались агрогородки, хозяйства укрупнялись, развивалась социальная сфера. На фоне этого встал вопрос, что делать с деревнями, которые ранее были центрами небольших сельхозпредприятий. В связи с этим было принято решение начать реализовывать проект "Деревня будущего", который направлен на развитие перспективных населенных пунктов.
– Беларусь подошла к очередному большому проекту по обустройству села, деревни и агропромышленного комплекса с большой базой. Реализация программ развития и возрождения сел, являющаяся идеей нашего Президента, в течение 15 лет вернула многие населенные пункты в тот облик, который мы видим сегодня, – обратила внимание Лилия Ананич.
– Люди должны жить там, где сегодня есть работа, – так обозначила главную идею проекта депутат Палаты представителей.
Вместе с тем Лилия Ананич сказала, что людям не нужно стремиться в большие города, поскольку рабочие места и жилье можно найти в сельской местности. Благодаря проекту "Деревня будущего" качество жизни жителей населенных пунктов улучшается, появляется больше рабочих мест, развивается инфраструктура. Однако она обратила внимание на то, что не каждое село может стать деревней будущего.
– Не везде сегодня есть потенциал для развития сел. Но, например, в регионе, где я являюсь депутатом, есть крупные деревни, в которые пришли инвесторы. Так, иранские совершенствуют молочное животноводство, также они, думаю, продолжат традицию развития имеющейся ранее птицефабрики. Приходят и китайские инвесторы. Они тоже развивают предприятия. Поэтому там концентрируется рабочая сила и рабочие места, развивается инфраструктура, – отметила депутат Палаты представителей.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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