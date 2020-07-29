Ананич: «Наши дети не должны стать инструментами в руках конкретных политических сил»

Сегодня во время круглого стола, прошедшего в Доме прессы, зампредседателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей, зампредседателя Белорусского союза женщин Лилия Ананич отметила, что соцсети несут в себе много позитивного, но зачастую используются политтехнологами в своих целях:

- И не всегда они и интересы общества совпадают. В социальных сетях формируются и взгляды, и политические предпочтения. Сегодня соцсети и новые медиа – активные участники электоральной кампании. Хочу озвучить позицию Белорусского союза женщин. Наши дети не должны стать инструментами в руках конкретных политических сил. Беларусь в рейтинге человеческого развития занимает 50-е место из почти 190 стран. Для того, чтобы оказаться здесь, была проделана большая работа. И у страны все задачи будут решаться успешно тогда, когда будет главное – спокойствие и мир в нашем доме, четкие ориентиры.



