Ананич: Беларусь выделяется своим подходом к сохранению исторической памяти

Лилия Ананич отметила, что Национальное собрание на протяжении всего 2020 года уделяет большое внимание теме 75-летия Великой Победы:Но, к сожалению, далеко не у всех сегодня такое отношение к историческому прошлому. И потому важно еще раз предметно оценить, что мы имеем и в исторической папке, и в практическом преломлении. Парламентарий отметила:Немаловажный аспект – происходящее в информационном пространстве, добавила Лилия Ананич:Мероприятие проводится парламентской комиссией по образованию, культуре и науке на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В круглом столе участвуют заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, депутаты Палаты представителей и музейные работники, представители ряда министерств и ведомств Беларуси, в том числе Национального архива и Национальной библиотеки.