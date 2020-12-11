Ананич: Беларусь выделяется своим подходом к сохранению исторической памяти

Беларусь выделяется на постсоветском пространстве своим подходом к сохранению исторической памяти. Но нужно делать новые шаги. В частности, усиливать роль местных музеев через внедрение новых технологий, их цифровизацию. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич. Парламентарий принимает участие в работе круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму».
Лилия Ананич отметила, что Национальное собрание на протяжении всего 2020 года уделяет большое внимание теме 75-летия Великой Победы:
– Но самое главное – пристальное внимание к вопросам сбережения исторической памяти и патриотического воспитания. Именно мы, сегодняшнее поколение, – те, кто видел, общался, имел святую возможность разговаривать с ветеранами Великой Победы. Мы те, кто впитал это из школьных учебников, кто просто чувствует, что история Беларуси и ее путь – это большая ответственность наша и нашей страны в сбережении исторической памяти. Даже здесь, в музее истории Великой Отечественной войны в Минске – не просто экспонаты. Здесь – белорусское отношение к великой истории нашего народа.
Но, к сожалению, далеко не у всех сегодня такое отношение к историческому прошлому. И потому важно еще раз предметно оценить, что мы имеем и в исторической папке, и в практическом преломлении. Парламентарий отметила:
– Я как депутат проехала целый ряд школьных музеев. Прекрасные музеи! Но вместе с тем я вижу сегодня, что их работу нужно усиливать – через внедрение туда новых технологий, через цифровизацию. Потому что новые поколения уже по-другому рассматривают и пожелтевшую газету, и исторический снимок.
Немаловажный аспект – происходящее в информационном пространстве, добавила Лилия Ананич:
– Очень важно не только в преддверии знаковых дат вести эту тему, нужно создавать адресный контент во всех средах. Патриотический контент. Неужели мы не в состоянии достойно показать молодость и мужество наших защитников, наше партизанское движение? А давайте взглянет на тему туризма. Много ли сегодня можно назвать патриотических маршрутов? Поэтому сегодня нельзя самоуспокаиваться и говорить, что все у нас в этом отношении хорошо. Да, Беларусь выделяется на постсоветском пространстве своим подходом к сохранению исторической памяти. Но нужно делать новые шаги.
Мероприятие проводится парламентской комиссией по образованию, культуре и науке на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В круглом столе участвуют заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, депутаты Палаты представителей и музейные работники, представители ряда министерств и ведомств Беларуси, в том числе Национального архива и Национальной библиотеки.
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Ананич: Беларусь выделяется своим подходом к сохранению исторической памяти
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ