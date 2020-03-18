Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис

Эксперт обратил внимание, что в конце 2019 года ряд азиатских, американских и европейских аналитических центров в открытых публикациях предупреждали о грядущем в ближайшее время резком спаде цен на нефть., — отметил Алексей Авдонин. По его словам, с 2019 года ощущалось, что темпы мировой экономики в целом и Китая в частности начинают падать. Как следствие, снижалось потребление энергоносителей.Падение цен на нефть в 2020 году ожидалось, возможно, не столь резкое. Но свои коррективы внес коронавирус. В ноябре 2019-го в Китае выявили так называемого нулевого, первого зараженного пациента., — обратил внимание аналитик БИСИ.По мнению Алексея Авдонина, чтобы прогнозировать развитие ситуации, нужно по возможности отбросить эмоции, панические настроения и не делать сиюминутных выводов, которые навязываются различными информационными каналами. Руководству же стран важно иметь свой экспертный пул, способный заглянуть за горизонт событий и подсказать, как правильно вырабатывать те или иные решения.Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко поделился своими наблюдениями за происходящим на нефтяном рынке., — сказал он. Что касается причин происходящего, то, чтобы их установить, нужно искать, чьи интересы за всем этим стоят., — считает Александр Тищенко.