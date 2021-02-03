Аналитик рассказал, почему оппозиция не смогла дискредитировать ВНС

Деструктивная идея блокировки VI Всебелорусского народного собрания оппонентами власти не увенчалась успехом. По каким причинам это произошло, в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.
Попытки блокировать ВНС эксперт назвал естественным явлением и объяснил его природу так:
– Мы развиваемся даже в достаточно сложных условиях. Это не нравится оппонентам, потому предпринимаются шаги, чтобы дискредитировать наши инициативы.
Однако данные действия оппозиции не привели к серьезным последствиям. По мнению аналитика БИСИ, причина заключается в том, что не сработала применяемая политтехнология.
– На начальном этапе (подготовки к проведению ВНС. – Прим. ред.) активно освещалась некая альтернативная площадка, которая должна была собрать оппонентов власти. Это политическая технология, – уточнил Алексей Авдонин. – Но такие технологии всегда разрушаются непосредственно руками тех, кто их реализует. Суть заключается в том, смогут ли организаторы инициативы зажечь своих последователей. Как мы видим, в Беларуси этого не произошло – они не смогли зажечь людей некоей идеей, объединяющей всех.
По мнению аналитика, сделать это у оппонентов власти не получилось, потому что у них «фактически разрушены понятийный и идеологический аппараты». Авдонин считает: оппозиция не может предложить своим соратникам ничего, кроме идеи разрушить государство и лишь потом думать, что создавать на его месте. Такая модель, уверяет эксперт, белорусскому народу не подходит, ведь «за всю историю нашей страны люди пережили столько периодов распрей, что сейчас каждый хочет стабильности, спокойствия и жизни в общности, которая позволяла бы нам совместно развиваться».
Авдонин также подчеркнул, что форматом ВНС интересуются наши зарубежные партнеры.
– Многие интересуются данным мероприятием как новой формой управления страной. В условиях пандемии и открытости коммуникаций тема общности приобретает все больший интерес у разных стран, – отметил он.
В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Аналитик рассказал, почему оппозиция не смогла дискредитировать ВНС
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ