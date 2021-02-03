Аналитик рассказал, почему оппозиция не смогла дискредитировать ВНС

Попытки блокировать ВНС эксперт назвал естественным явлением и объяснил его природу так:Однако данные действия оппозиции не привели к серьезным последствиям. По мнению аналитика БИСИ, причина заключается в том, что не сработала применяемая политтехнология.уточнил Алексей Авдонин. –По мнению аналитика, сделать это у оппонентов власти не получилось, потому что у них. Авдонин считает: оппозиция не может предложить своим соратникам ничего, кроме идеи разрушить государство и лишь потом думать, что создавать на его месте. Такая модель, уверяет эксперт, белорусскому народу не подходит, ведьАвдонин также подчеркнул, что форматом ВНС интересуются наши зарубежные партнеры.отметил он.В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.