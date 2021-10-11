Аналитик рассказал, почему Европа столкнулась с энергетическим кризисом

– заявил эксперт.По мнению Игоря Юшкова, в вопросе роста цен на газ нельзя не отметить роль Китая.– пояснил он.Аналитик подчеркнул, что есть и другой фактор:К слову, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Европе потребуется больше российского газа, чем было оговорено по контрактам.Напомним, 6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов установила исторический рекорд, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров. Однако в течение дня газ резко подешевел. На следующий день стоимость голубого топлива в Европе опускалась ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.