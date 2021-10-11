Аналитик рассказал, почему Европа столкнулась с энергетическим кризисом

Ведущий аналитик фонда энергетического развития России Игорь Юшков в эфире телеканала ОНТ рассказал о причинах возникновения энергетического кризиса в Западной Европе.
– Европейцы вышли из отопительного сезона весной 2021-го с пустыми хранилищами газа. По идее, весь год они должны были накапливать газ, но делали это относительно медленными темпами, потому что после зимы Европа погрузилась в довольно жаркое лето – и много энергии уходило на кондиционирование, – заявил эксперт.
По мнению Игоря Юшкова, в вопросе роста цен на газ нельзя не отметить роль Китая.
– Китай достаточно быстро восстановился после коронавируса, начал активно наращивать потребление энергии, в том числе газа. И все излишки газа уходили в Китай. Именно там очень сильно выросли цены. Поставщики сжиженного природного газа отправляют его в Азию, чтобы как можно больше заработать. Поэтому в Европе сформировался его дефицит, – пояснил он.
Аналитик подчеркнул, что есть и другой фактор:
– Повышенная потребность в газе возникла в Европе еще и потому, что она очень ускоренно переходила на возобновляемые источники энергии. Летом ветра было мало, возник дефицит энергии. Тогда европейские страны повернулись в сторону газа – а его нет, он весь ушел в Азию.
К слову, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Европе потребуется больше российского газа, чем было оговорено по контрактам.
Напомним, 6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов установила исторический рекорд, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров. Однако в течение дня газ резко подешевел. На следующий день стоимость голубого топлива в Европе опускалась ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.