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Аналитик: информационное пространство стало средой достаточно активного распространения фейков

Информационное пространство стало средой достаточно активного распространения фейков. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Виталий Демиров. Полный материал читайте в свежем номере газеты "Рэспубліка".

— Любой блогер или активист, имея какой-либо канал (YouTube, Telegram и другие), может конкурировать с классическими СМИ, определять информационную повестку, воздействовать на массовое сознание. Безусловно, это создает определенный диапазон рисков.

Фото: БЕЛТА

По словам эксперта, Концепция информационной безопасности, которая действует у нас, нацелена на защиту в том числе и от деструктивного содержания и смыслов, в отличие от Запада, где, как правило, защищают только каналы распространения информации в рамках концепции кибербезопасности. 

Виталий Демиров рассказал также, как распознать фейк:

— Во-первых, заголовок: если он слишком гиперболизирован, это должно насторожить пользователя. Сайты и домены, где они размещаются, тоже можно проверить: ввести в поисковик название СМИ и сравнить первые ссылки (оригинальные) с интернет-адресом подозрительного источника. Во-вторых, фейковая информация часто публикуется с большим количеством опечаток и ошибок. Третий момент: можно попытаться поискать на сайтах уже известных СМИ ту же самую историю или тему в развернутом виде. Если поиски не увенчались успехом, скорее всего, перед нами автоматически сгенерированный контент. 

Отмечается, что еще один важный момент связан с отсутствием меток времени публикации: дата публикации фейковых новостей обычно скрывается для того, чтобы продлить недостоверной информации жизнь и чтобы такой фейк казался всегда актуальным. Кроме того, стоит обратить внимание на упоминание источников информации: если фейк автоматически сгенерирован, у него не будет ни автора, ни источника.

— Что касается нашей страны, с недостоверной информацией мы боремся довольно эффективно. Достаточно вспомнить последние изменения и дополнения в закон «О средствах массовой информации», Указ Президента № 449 «О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации», ряд других нормативных правовых актов. Главное — учитывать новые формы рисков и реагировать на них, — подчеркнул эксперт.
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