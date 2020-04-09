Аналитик: информационное пространство стало средой достаточно активного распространения фейков

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По словам эксперта, Концепция информационной безопасности, которая действует у нас, нацелена на защиту в том числе и от деструктивного содержания и смыслов, в отличие от Запада, где, как правило, защищают только каналы распространения информации в рамках концепции кибербезопасности.Виталий Демиров рассказал также, как распознать фейк:Отмечается, что еще один важный момент связан с отсутствием меток времени публикации: дата публикации фейковых новостей обычно скрывается для того, чтобы продлить недостоверной информации жизнь и чтобы такой фейк казался всегда актуальным. Кроме того, стоит обратить внимание на упоминание источников информации: если фейк автоматически сгенерирован, у него не будет ни автора, ни источника.— подчеркнул эксперт.