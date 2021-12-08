Аналитик БИСИ: западный истеблишмент официально признал провал бархатной революции в 2020 году

7 декабря официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель отказывается признавать Светлану Тихановскую президентом Беларуси по ряду причин. Об этом высказался аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".
– Европейцы верили в политтехнологов, которые вели Тихановскую. Будь то американские, европейские или неолиберальные технологи с других территорий. Но самое важное не это. Получается, что 7 декабря был признан провал всей бархатной революции, которую пытались организовать в 2020 году в Беларуси. Больше денег на Тихановскую они выделять не будут. Она для них теперь проект, который потерпел фиаско. Ключевой атрибут власти – это определение воли народа. Тихановская определяет волю народа? – задался вопросом специалист.
Аналитик также добавил, что она не решает ключевые вопросы для нашей страны – экономические, социальные и политические.
– Европейский истеблишмент, к которому они [Тихановская и другие представители беглой оппозиции] ходили, хорошо изучал политэкономию и политические науки. Они четко знают источники политической власти. Они спрашивают, есть ли у нее экономическая, военная, политическая власть на территории Беларуси. Ответ очевиден, – высказался он.
По мнению эксперта, в Европе сейчас могут начать искать новых политических фигур, «новую Тихановскую». Авдонин считает, что делать ставку на "беглых" не стоит: они могут красиво говорить, но ничего собой не представляют.