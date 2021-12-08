Аналитик БИСИ: западный истеблишмент официально признал провал бархатной революции в 2020 году

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– задался вопросом специалист.Аналитик также добавил, что она не решает ключевые вопросы для нашей страны – экономические, социальные и политические.– высказался он.По мнению эксперта, в Европе сейчас могут начать искать новых политических фигур, «новую Тихановскую». Авдонин считает, что делать ставку на "беглых" не стоит: они могут красиво говорить, но ничего собой не представляют.