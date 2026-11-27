Фото из архива «СБ»



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Анастасия Савиных отметила:По словам аналитика БИСИ, западные ограничения действительно сузили традиционные европейские каналы, но Беларусь не стала ждать потепления. Один из главных векторов компенсации — Китай. Эксперт поделилась конкретными цифрами:Аналитик БИСИ добавила, что в стоимостном выражении 90 процентов всех биржевых сделок, совершенных резидентами Китая в январе — сентябре текущего года, пришлось на закупку наших товаров:В 2025 году в Беларуси с привлечением китайского капитала и технологий реализовывалось более 60 инвестпроектов с заявленным объемом вложений около 1,6 миллиарда долларов., — считает Анастасия Савиных.