Закрытая «дверь» Европы дала возможность Беларуси построить новые магистрали на Восток. Такое мнение корреспонденту sb.by озвучила аналитик Белорусского института стратегических исследований Анастасия Савиных, комментируя интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко французскому журналу Le Point.
Фото из архива «СБ»
Анастасия Савиных отметила:
— Президент заявил, что в санкциях нет ничего хорошего, без них страна была бы более успешной, но не погибла. Особого внимания заслуживает реакция на известную метафору экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «цветущем саде», который нужно защищать от «джунглей». «Беларусь проживет и без «цветущего сада», — сказал Президент. И, по сути, этот тезис имеет под собой очень прочную макроэкономическую базу.
По словам аналитика БИСИ, западные ограничения действительно сузили традиционные европейские каналы, но Беларусь не стала ждать потепления. Один из главных векторов компенсации — Китай. Эксперт поделилась конкретными цифрами:
— За январь — октябрь 2026 года китайский импорт из Беларуси вырос примерно на 43,5 процента и превысил 1,85 миллиарда долларов. Основным драйвером выступил калий: Китай закупил 3,26 миллиона тонн. Товарооборот в целом тоже показывает устойчивую динамику. Согласно данным китайской таможни, в 2025 году он приблизился к 8,9 миллиарда долларов, а за десять месяцев 2026-го уже превысил 9 миллиардов. Экспорт белорусских товаров, таких как калий, древесина, льноволокно, молочная продукция, рапсовое масло, растет по целому ряду позиций. Биржевая торговля через БУТБ с китайскими компаниями тоже прибавляет двузначными темпами: сумма биржевых сделок с резидентами КНР за январь — сентябрь 2026 года достигла 141,3 миллиона долларов, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2025-го.
Аналитик БИСИ добавила, что в стоимостном выражении 90 процентов всех биржевых сделок, совершенных резидентами Китая в январе — сентябре текущего года, пришлось на закупку наших товаров:
— Таким образом, положительное сальдо составило 112,3 миллиона долларов в пользу Беларуси. Инвестиции выглядят еще убедительнее, ведь за десять лет валовой объем китайских вложений в Беларусь превысил 2 миллиарда долларов, из которых примерно половина — прямые. Китай поднялся на второе место среди инвесторов, число организаций с китайским капиталом увеличилось более чем втрое — с 67 таких организаций в 2015 году до 230 в 2025 году.
В 2025 году в Беларуси с привлечением китайского капитала и технологий реализовывалось более 60 инвестпроектов с заявленным объемом вложений около 1,6 миллиарда долларов.
— Исходя из посылов Президента, оптимальным вариантом остаются полноценные экономические отношения со всеми странами, которые готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, — считает Анастасия Савиных. — Китай уже стал одним из ключевых экономических партнеров, где есть спрос, платежеспособность и готовность к равноправному сотрудничеству. Китайский рынок емкий и предсказуемый в стратегическом горизонте. Поэтому переориентация стала закономерным ответом на изменение внешнеэкономических условий и открыла дополнительные возможности для укрепления потенциала страны.
Фото из архива «СБ»
Анастасия Савиных отметила:
— Президент заявил, что в санкциях нет ничего хорошего, без них страна была бы более успешной, но не погибла. Особого внимания заслуживает реакция на известную метафору экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «цветущем саде», который нужно защищать от «джунглей». «Беларусь проживет и без «цветущего сада», — сказал Президент. И, по сути, этот тезис имеет под собой очень прочную макроэкономическую базу.
По словам аналитика БИСИ, западные ограничения действительно сузили традиционные европейские каналы, но Беларусь не стала ждать потепления. Один из главных векторов компенсации — Китай. Эксперт поделилась конкретными цифрами:
— За январь — октябрь 2026 года китайский импорт из Беларуси вырос примерно на 43,5 процента и превысил 1,85 миллиарда долларов. Основным драйвером выступил калий: Китай закупил 3,26 миллиона тонн. Товарооборот в целом тоже показывает устойчивую динамику. Согласно данным китайской таможни, в 2025 году он приблизился к 8,9 миллиарда долларов, а за десять месяцев 2026-го уже превысил 9 миллиардов. Экспорт белорусских товаров, таких как калий, древесина, льноволокно, молочная продукция, рапсовое масло, растет по целому ряду позиций. Биржевая торговля через БУТБ с китайскими компаниями тоже прибавляет двузначными темпами: сумма биржевых сделок с резидентами КНР за январь — сентябрь 2026 года достигла 141,3 миллиона долларов, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2025-го.
Аналитик БИСИ добавила, что в стоимостном выражении 90 процентов всех биржевых сделок, совершенных резидентами Китая в январе — сентябре текущего года, пришлось на закупку наших товаров:
— Таким образом, положительное сальдо составило 112,3 миллиона долларов в пользу Беларуси. Инвестиции выглядят еще убедительнее, ведь за десять лет валовой объем китайских вложений в Беларусь превысил 2 миллиарда долларов, из которых примерно половина — прямые. Китай поднялся на второе место среди инвесторов, число организаций с китайским капиталом увеличилось более чем втрое — с 67 таких организаций в 2015 году до 230 в 2025 году.
В 2025 году в Беларуси с привлечением китайского капитала и технологий реализовывалось более 60 инвестпроектов с заявленным объемом вложений около 1,6 миллиарда долларов.
— Исходя из посылов Президента, оптимальным вариантом остаются полноценные экономические отношения со всеми странами, которые готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, — считает Анастасия Савиных. — Китай уже стал одним из ключевых экономических партнеров, где есть спрос, платежеспособность и готовность к равноправному сотрудничеству. Китайский рынок емкий и предсказуемый в стратегическом горизонте. Поэтому переориентация стала закономерным ответом на изменение внешнеэкономических условий и открыла дополнительные возможности для укрепления потенциала страны.
Нравится читать наши новости и материалы? Добавьте нас в «Google Рекомендации» по ссылке.