Аналитик БИСИ Виталий Демиров: для нашей страны целесообразно эмитировать собственные государственные цифровые рубли

Как считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров, на данный момент нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность легальных криптобирж в Беларуси, сформирована не должным образом. Это не позволяет юридическим лицам работать с криптовалютами внутри страны, а для сделок с юрлицами криптобиржи, как правило, используют европейскую юрисдикцию. Несмотря на то, что некоторые из них «упакованы» банковскими стандартами, аудитом, уставным фондом и резервом, гарантирующими сохранность и обеспеченность средств клиентов, ограничения государства по отношению к крипто-транзакциям носят совершенно обоснованный характер.Скажем так, любой сколь-нибудь хороший закон не отменит того обстоятельства, что при переводе биткоинов связь устанавливается между самими устройствами, а не счетами в серверах банков. А это значит, что реальная возможность контроля остается лишь в момент обмена биткоина на средства конечного платежа – реальные деньги.Мы помним из уроков истории, как феодальная раздробленность была преодолена только после установления государством абсолютного контроля за денежно-финансовой системой. Сегодня этот контроль должен иметь современные цифровые формы, а это значит, что для нашей страны целесообразно эмитировать собственные государственные цифровые рубли.