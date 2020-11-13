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Аналитик БИСИ: Трамп рискует национальной безопасностью

Не желая признавать себя «хромой уткой», Дональд Трамп пытается юридически оспорить результаты прошедших в США президентских выборов и даже принимает неординарные кадровые решения в сфере национальной безопасности, рискуя сделать переходный период непростым для страны.


В свойственной ему манере, через "Твиттер", 9 ноября Трамп уведомил общественность об увольнении министра обороны Марка Эспера, состоявшего в этой должности с июля 2019 года. 10 ноября заявления об отставке вынуждены были подать ближайшие соратники Эспера – заместитель по политике Джеймс Андерсон, заместитель по вопросам разведки и безопасности Джозеф Кернан и начальник штаба министра обороны Джен Стюарт.

Исполняющим обязанности министра назначен директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер, а на освободившиеся ключевые должности в Пентагоне переведены еще несколько сторонников Трампа. Особый резонанс в СМИ вызвало назначение заместителем министра обороны по политике отставного бригадного генерала Энтони Тата, известного своими расистскими и антимусульманскими настроениями. «Каждый день, когда он работает заместителем министра обороны, все американцы подвергаются опасности», – отметило в связи с этим издание Mother Jones.

Отставка Эспера и его заместителей вызвала критическую реакцию со стороны ряда высокопоставленных политиков и военных, заявивших о недопустимости дальнейшей дестабилизации правительства. Бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис прямо сказал, что Трамп «играет с огнем на безопасности страны».

Эту точку зрения поддержали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, депутаты-демократы и даже некоторые республиканцы. «Увольнение политически назначенных руководителей национальной безопасности во время переходного периода – это дестабилизирующий шаг, который только придаст смелости нашим противникам и подвергнет нашу страну большему риску», – отметил председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит.

Увольнение Трампом министра обороны никоим образом не связано с его профессиональной некомпетентностью или дискредитирующим проступком. На период руководства Эспером военным ведомством выпали непростые этапы и задачи, с которыми он вполне успешно справился. Это прежде всего создание космических сил, эскалация напряженности между США и Ираном, смещение центра тяжести во внешней политике Вашингтона в сторону противодействия возвышению Китая, сокращение войск США в Сирии, а также пандемия коронавируса, не обошедшая стороной американскую армию.

Эксперты отмечают, что это увольнение вызвано сомнениями президента в личной лояльности Эспера. Всегда строго придерживавшийся линии Трампа во время своего пребывания в должности, в июне Эспер неожиданно заявил, что действующие военнослужащие не должны направляться для сдерживания волны протестов в американских городах, чем публично не согласился с позицией главнокомандующего вооруженными силами.

Получили отпор со стороны Эспера и некоторые другие спорные инициативы президента США, связанные с военной сферой. Например, желание Трампа скорее вывести американские войска из Афганистана – еще до того, как руководство министерством обороны поймет, что это не скажется негативно на состоянии безопасности в регионе.

Помимо этого, недавний опрос в США показал, что американские войска имеют высокий рейтинг неодобрения Трампа, а в ходе выборов голоса военнослужащих явно разделились между кандидатами.

Прошедшая волна увольнений может быть только первым шагом. Не исключено, что Трамп также рассматривает возможность отставки директора ФБР Кристофера Рэя и директора ЦРУ Джину Хаспел, не поддержавших его борьбу за переизбрание.

Увольнение столь высокопоставленных чиновников не имеет аналогов для уходящего президента и станет, по сути, обезглавливанием руководства сферы национальной безопасности. Такие решения получили бы смысл только в контексте формирования Трампом своей новой администрации накануне второго президентского срока.

Вместе с тем американские эксперты не исключают, что, убрав из Пентагона команду Эспера, Трамп до 20 января, когда Байден должен вступить в должность, может принять ряд потенциально дестабилизирующих военно-политических решений, имеющих серьезные последствия. Например, провести операцию против Ирана, использовать армию для подавления протестов или вывести войска США из Афганистана.

Андрей ЧЕРНОБАЙ, аналитик Белорусского института стратегических исследований
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Фото: РЕЙТЕР
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