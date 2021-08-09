Аналитик БИСИ: сложные события 2020-го позволили пробудить нацию, избавить ее от иллюзий и укрепиться в конкурентной борьбе

Об этом рассуждал в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
- 2020-й для Беларуси, на мой взгляд, это год развития. Именно такие сложные события позволили полностью пробудить нацию, избавить ее от определенных иллюзий и укрепиться в конкурентной борьбе, которая сейчас нарастает во всем мире, - подчеркнул специалист.
По его мнению, становление и дальнейшее развитие белорусской нации теперь будет происходить на совершенно других условиях.
- Мы сейчас четко понимаем ценность свободы, независимости, самоопределения. Мы сами можем решать, в каком направлении нам развиваться, какие экономические, социальные, финансовые программы строить, а не получать задания от других центров силы. Это самое важное сейчас, - отметил Авдонин.
Он также добавил: многие государства сегодня разрушаются и теряют свою независимость под гнетом крупных корпораций.
- Нам предстоит много сделать, чтобы повысить свою эффективность. Но другого варианта нет. Мы должны быть высокотехнологичной нацией с хорошей научной и производственной базой, которая способна генерировать высокую прибавочную стоимость внутри себя, продавать хорошие товары и услуги, зарабатывать на этом и тем самым развивать свою страну, - обобщил аналитик.