Аналитик БИСИ: сложные события 2020-го позволили пробудить нацию, избавить ее от иллюзий и укрепиться в конкурентной борьбе

- подчеркнул специалист.По его мнению, становление и дальнейшее развитие белорусской нации теперь будет происходить на совершенно других условиях.- отметил Авдонин.Он также добавил: многие государства сегодня разрушаются и теряют свою независимость под гнетом крупных корпораций.- обобщил аналитик.