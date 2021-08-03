Аналитик БИСИ рассказал, какую выгоду Польша ищет для себя в ситуации с Тимановской

Такую тему аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин затронул в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, 1 августа стало известно, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки по заключению врачей». Была отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м. В последнем спортсменка участвовать не хотела. Позже Тимановская устроила скандал в токийском аэропорту и заявила, что ее пытаются насильно вывезти в Беларусь.
Алексей Авдонин порассуждал о нежелании спортсменки участвовать в дополнительном забеге:
– Для спортивных команд, когда они выезжают на соревнования, всегда было нормально заменить тобой кого-то, кто не пришел или заболел. А представьте – Олимпиада… [Дополнительный забег] наоборот надо воспринимать как возможность показать еще один результат. Почему нет? Такой шанс выпадает один раз в жизни.
Однако, как заявил аналитик БИСИ, для Тимановской «одна публикация в соцсетях полностью уничтожила спортивную карьеру». Ведущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась, стоила ли этого гуманитарная польская виза?
В качестве ответа Алексей Авдонин рассказал, для чего Польша вмешивается в эту ситуацию.
– Почему та же Польша и страны Балтии реализовывали анти-белорусскую политику на протяжении последних нескольких лет и были сопричастны к тем событиям, которые у нас развивались в прошлом году? Это у них такой вид бизнеса: получить гранты от стран коллективного Запада, не думать об экономике как таковой, а, имея возможность сиюминутной выгоды, заработать на бедствиях своего соседа. И сейчас они фактически делают то же самое. Предоставляя гуманитарную визу Тимановской, [Польша] надеется получить дополнительное финансирование на этот хайп от своих кураторов, – резюмировал гость программы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Аналитик БИСИ рассказал, какую выгоду Польша ищет для себя в ситуации с Тимановской
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