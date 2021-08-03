Аналитик БИСИ рассказал, какую выгоду Польша ищет для себя в ситуации с Тимановской

Напомним, 1 августа стало известно, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки по заключению врачей». Была отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м. В последнем спортсменка участвовать не хотела. Позже Тимановская устроила скандал в токийском аэропорту и заявила, что ее пытаются насильно вывезти в Беларусь.Алексей Авдонин порассуждал о нежелании спортсменки участвовать в дополнительном забеге:Однако, как заявил аналитик БИСИ, для ТимановскойВедущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась, стоила ли этого гуманитарная польская виза?В качестве ответа Алексей Авдонин рассказал, для чего Польша вмешивается в эту ситуацию.резюмировал гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.