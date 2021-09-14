Аналитик БИСИ: профсоюзы хотят подменить искусственными подконтрольными объединениями, которые бы не защищали трудящихся, а манипулировали их сознанием

– отметил аналитик БИСИ.Вместе с тем он обратил внимание на то, с какой ответственностью профсоюзы подходят к решению проблем работников. Эксперт привел в пример конференцию «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», которая была инициирована Федерацией профсоюзов Беларуси, и отметил высокий уровень проведения данного мероприятия.– уточнил Алексей Авдонин и добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.