Аналитик БИСИ: профсоюзы хотят подменить искусственными подконтрольными объединениями, которые бы не защищали трудящихся, а манипулировали их сознанием

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, подводя итоги прошедшей 13 сентября международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека».
– Тенденции к тому, чтобы подменить профсоюзы некими неправительственными организациями, видны почти в каждой стране, хотя эти организации и имеют долгую историю борьбы за права работников. <...> Поскольку крупные корпорации ориентированы на ликвидацию того, что было достигнуто народом в XIX–веках, они предполагают разрушение профсоюзов и подмену данных организаций некими искусственными подконтрольными объединениями, которые бы частично финансировались через гранты и фонды, но на самом деле не защищали трудящихся, а манипулировали их сознанием, – отметил аналитик БИСИ.
Вместе с тем он обратил внимание на то, с какой ответственностью профсоюзы подходят к решению проблем работников. Эксперт привел в пример конференцию «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», которая была инициирована Федерацией профсоюзов Беларуси, и отметил высокий уровень проведения данного мероприятия.
– По своему качеству и по своему уровню [конференция оказалась] настолько высока, что этому позавидует любая статусная международная площадка. Были задействованы современные технологии демонстрации, а также привлекались эксперты из различных регионов мира, – уточнил Алексей Авдонин и добавил: – Было видно, что профсоюзы используют современные подходы к коммуникационным технологиям для того, чтобы донести свою повестку и цель, которая заключалась в четкой регламентации нарушений, имевших место при введении санкций в отношении Беларуси.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.