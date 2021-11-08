Аналитик БИСИ: принятые союзные программы закладывают базис для интенсивного развития экономики двух стран

Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио.
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4 ноября – день, когда были приняты союзные программы, Авдонин назвал историческим. Он подчеркнул, что был определен и завершен длительный период согласования и проработки важных для двух стран документов.
– В первую очередь это касается экономических документов. Они закладывают базис для интенсивного развития экономик двух стран. Уже можно говорить о том, что подписанные интеграционные документы дают возможность в ближайшее время ускорить темпы экономического роста как Беларуси, так и России на 1,5–2%. Некоторые считают, что и выше, – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что документы исключают любые препятствия для развития рынков – финансового, товаров и услуг, свободного перемещения рабочей силы. И самое главное, как считает он, – это возможность коллективной работы со сложными технологическими проектами, которые будут давать максимальную прибавочную стоимость двум экономикам.
– Нужно подчеркнуть важность тех документов и основ, которые сейчас будут развиваться и дальше вести к изменению. Уже определено, что более 400 различных законодательных актов и норм должны быть изменены. Это поспособствует тому, что благосостояние каждого гражданина Союзного государства будет улучшаться. Но надо понимать, что мы это делали не в простых и оптимальных условиях, когда на нас никто не воздействовал и никто не мешал. Мы работали под санкциями, под сильным давлением, которое оказывалось со стороны коллективного Запада как на Беларусь, так и на Россию, – выразил мнение аналитик.
При этом Авдонин добавил, что вся работа проделана с учетом различий в законодательстве двух стран.
– Она ориентирована не на то, чтобы навязать той или иной стороне свою модель законодательства, а на то, чтобы взять наиболее оптимальные и эффективные наработки и внедрить их и в России, и в Беларуси, – подчеркнул он.
Гость эфира добавил: уже выработалось понимание того, что кооперация и создание кластерных производств будут давать возможность ускорить темпы экономического роста, объемы производства и объемы экспорта в третьи страны. И самое главное – обеспечить внутренний рынок Союзного государства.
Говоря про экономическое развитие, аналитик упомянул решение не вводить локдаун в Беларуси. Таким образом удалось избежать остановки предприятий.
– Самое главное – когда многие страны и предприятия вынуждены были прекратить свое производство, они тем самым потеряли свои ниши на мировом рынке. Беларусь смогла в этот период подстроиться и занять эти ниши. И, конечно же, экспорт и объем внутреннего потребления привел к тому, что наши предприятия показывали достаточно высокий рост. Так мы получили ВВП даже больший, чем в некоторых развитых странах, –считает он.
Аналитик БИСИ также обратил внимание на то, что мы можем в непростых условиях производить качественный товар и предоставлять востребованные услуги.
– Это позволило Беларуси конкурировать на мировых рынках, занимать новые ниши и тем самым обеспечивать благополучие жителей страны, – заключил эксперт.