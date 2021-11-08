Аналитик БИСИ: принятые союзные программы закладывают базис для интенсивного развития экономики двух стран

Фото из архива

БЕЛТА

4 ноября – день, когда были приняты союзные программы, Авдонин назвал историческим. Он подчеркнул, что был определен и завершен длительный период согласования и проработки важных для двух стран документов.– подчеркнул он.Эксперт добавил, что документы исключают любые препятствия для развития рынков – финансового, товаров и услуг, свободного перемещения рабочей силы. И самое главное, как считает он, – это возможность коллективной работы со сложными технологическими проектами, которые будут давать максимальную прибавочную стоимость двум экономикам.– выразил мнение аналитик.При этом Авдонин добавил, что вся работа проделана с учетом различий в законодательстве двух стран.– подчеркнул он.Гость эфира добавил: уже выработалось понимание того, что кооперация и создание кластерных производств будут давать возможность ускорить темпы экономического роста, объемы производства и объемы экспорта в третьи страны. И самое главное – обеспечить внутренний рынок Союзного государства.Говоря про экономическое развитие, аналитик упомянул решение не вводить локдаун в Беларуси. Таким образом удалось избежать остановки предприятий.–считает он.Аналитик БИСИ также обратил внимание на то, что мы можем в непростых условиях производить качественный товар и предоставлять востребованные услуги.– заключил эксперт.