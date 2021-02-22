Аналитик БИСИ о встрече Лукашенко и Путина: в условиях современных коммуникаций формат «без галстуков» становится приоритетным

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БЕЛТА

Отдельно Алексей Авдонин высказался о формате «без галстуков», в котором и прошла сегодняшняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. По его мнению, в условиях современных коммуникаций и скорости жизни он становится приоритетным: