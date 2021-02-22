Аналитик БИСИ о встрече Лукашенко и Путина: в условиях современных коммуникаций формат «без галстуков» становится приоритетным

Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин:
Фото из архива БЕЛТА
– Нужно понимать, что проведение таких встреч дает возможность ограничить какие-либо протокольные мероприятия и тем самым дать возможность обсудить насущные проблемы в неформальной обстановке. Как правило, протокольные мероприятия требуют присутствия журналистов, представителей МИД с обеих сторон и тем самым не позволяют обменяться мнениями между главами государств и поднять те темы, которые, возможно, в той или иной степени неправильно интерпретируют. К примеру, в рамках белорусско-российских отношений. Безусловно, неформальная встреча позволяет, во-первых, очень четко выстроить доверительные отношения, во-вторых, определить наиболее важные приоритеты для двух государств, исключая каких-либо третьих лиц, которые могли бы повлиять на процесс принятия решений.
Отдельно Алексей Авдонин высказался о формате «без галстуков», в котором и прошла сегодняшняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. По его мнению, в условиях современных коммуникаций и скорости жизни он становится приоритетным:
– Понятно, есть определенные дипломатические каноны, требующие соблюдения всех правил, а есть формат, который дает возможность оперативно принимать решения, выстраивать эффективные отношения между двумя государствами и их главами и тем самым исключать нюансы, вредящие или способствующие промедлению реализации совместных проектов. Кстати, доверие и высокая надежность взаимодействия между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным налицо, все это дает однозначный сигнал в первую очередь нашим оппонентам с объединенного Запада о том, что, несмотря на всех их усилия, разорвать отношения между Беларусью и Россией не удалось, а также однозначно означает поддержку Лукашенко и Минска в целом в рамках интеграции.
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Аналитик БИСИ о встрече Лукашенко и Путина: в условиях современных коммуникаций формат «без галстуков» становится приоритетным
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