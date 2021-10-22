Аналитик БИСИ о признании приоритета конституции Польши над правом ЕС: это жесткий демарш

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

обратил внимание аналитик БИСИ.По слова эксперта, сокращение финансирования вызвало демарш в Польше.заметил эксперт.Алексей Авдонин также добавил, что у жителей Польши поддерживался нормальный уровень только за счет финансирования со стороны Бельгии и США.резюмировал аналитик БИСИ.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.