Аналитик БИСИ о признании приоритета конституции Польши над правом ЕС: это жесткий демарш

- В конце 2020-ого года и начале 2021-ого Евросоюз и Еврокомиссия приняли решение о том, чтобы сократить финансовую помощь Польше. Как результат, это вызвало волну истерии в польском правительстве, поскольку встал вопрос: а как жить дальше? Те дотации, которые шли с 1990-х и даже 2000-х годов в экономику страны, закончились. Это значит, что национальная экономика должна сама генерировать прибавочную стоимость и показывать результат, - обратил внимание аналитик БИСИ.
По слова эксперта, сокращение финансирования вызвало демарш в Польше.
- Выпады, связанные с тем, что национальное законодательство Польши выше ЕС, это жесткий демарш, как мальчика, которому не купили машинку. Он ходит, плачет, обзывает родителей, ругается, но уйти то из семьи не может. Так и здесь. Можно в парламенте выходить, кричать, делать яркие заявления, но уже поздно. Все те дотации, которые направлялись в Польшу, либо проедались, либо на них что-то создавалось, однако не то, что позволило бы польской экономике быть полностью самостоятельной и обеспечивать нормальный уровень жизни своих граждан, - заметил эксперт.
Алексей Авдонин также добавил, что у жителей Польши поддерживался нормальный уровень только за счет финансирования со стороны Бельгии и США.
- Польша выступала такой своеобразной витриной, которая показывала, что ЕС тут сделала преобразования.<...> Государство не сгенерировало необходимых ресурсов, чтобы развиваться дальше. Польша оказалась в состоянии заложника. Евросоюз начал в том числе насаждать новые принципы этики, а польское общество, которое придерживается консервативных основ, не могло это воспринять. Естественно правительство страны должно было сделать выбор: либо насильственно насаждать новую этику, либо выступать против. Ценнее, конечно, мнения своего электората. Польское руководство сделало выбор на то, чтобы позиционироваться как независимое государство, - резюмировал аналитик БИСИ.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Авдонин: любые планы, которые разрабатываются в НАТО, предусматривают дополнительное финансирование за счет новых стран – членов альянса