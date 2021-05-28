Аналитик БИСИ: блогеры могут стать эффективным каналом связи между государством и обществом

Острая ситуация прошлого года показала, насколько значимым для нашего общества является информационное пространство. Сегодня информация становится инструментом для продвижения чьих-то интересов, поэтому ее защита – один из приоритетов национальной безопасности. Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок рассказал на площадке медиафорума в Военном информационном агентстве «Ваяр»:





– В нашей стране есть много творческих людей с потенциалом, которые хотят себя проявить. Но для этого им нужно дать площадки для выражения своих взглядов. При этом я имею в виду не радикальную часть блогосферы, а конструктивную и созидательную. Есть люди, которые хотят улучшить ситуацию в стране, которые понимают, что возможен путь не конфронтации, а диалога и сотрудничества с властью.

Аналитик БИСИ также отметил, что поиск таких людей и сотрудничество с ними должно стать важной задачей в том числе и государственных СМИ. Это связано с тем, что в последнее время появилось большое количество патриотических блогеров, которые активно продвигают свою позицию в инфосфере:





– Несколько крупных СМИ уже предоставили им возможность со своих площадок озвучить разные точки зрения. На мой взгляд, этот опыт следует развивать и дальше, следует формировать площадки либо платформы, на которых власть, средства массовой информации, экспертное сообщество и блогеры смогут коммуницировать. В том числе и на региональном уровне.

По словам Валентина Стариченка, данный сегмент информационной сферы важен, поскольку они смотрят на проблемы снизу. А потому могут быстро и оперативно сделать их заметными. Задача же властей – отреагировать и решить эти проблемы.





– В любом случае сообщество блогеров, журналистов и простых людей, которые так или иначе проявляют себя в информационной сфере, может выступать эффективным каналом связи для государства и общества, – заключил эксперт.