Аналитик БИСИ: 80% белорусов считают, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону

Аналитик БИСИ отметил, что для Беларуси ценность Великой Победы является самой значимой в общественном мнении:Естественно, вполне понятно на этом фоне и негативное отношение жителей Беларуси к войне с памятниками в ряде зарубежных стран. Валентин Стариченок привел данные социологических исследований, проведенных в стране осенью 2020 года:Между тем современная учебная база, содержание имеющихся ныне школьных учебников вызывают определенные нарекания. Аналитик БИСИ привел пример:Валентин Стариченок заключил: