Аналитик БИСИ: 80% белорусов считают, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону

Подавляющее большинство белорусов поддерживают жесткие меры государства по борьбе с нацизмом. Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам сохранения исторической памяти и противодействия героизации нацизма, заявил сегодня в Национальном пресс-центре аналитик Белорусского института стратегических исследований доцент кафедры политологии БГЭУ Валентин Стариченок.
Аналитик БИСИ отметил, что для Беларуси ценность Великой Победы является самой значимой в общественном мнении:
– Большинство белорусов испытывают гордость за Победу и вклад белорусов в нее. А потому и самым значимым праздников для жителей нашей страны в 2019 году, по данным соцопросов, был именно День Победы.
Естественно, вполне понятно на этом фоне и негативное отношение жителей Беларуси к войне с памятниками в ряде зарубежных стран. Валентин Стариченок привел данные социологических исследований, проведенных в стране осенью 2020 года:
– 80% белорусов полагали, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону. Против такого преследования выступили лишь 4% опрошенных. То есть подавляющее большинство белорусов поддерживают жесткие меры государства по борьбе с нацизмом.
Между тем современная учебная база, содержание имеющихся ныне школьных учебников вызывают определенные нарекания. Аналитик БИСИ привел пример:
– В учебнике истории для 9-го класса нет упоминания коллаборационистов. Понятно, что в советское время это объяснялось нежеланием обижать братские и соседние народы. Но если мы на уровне уроков истории не говорим всю правду, мы не артикулируем свою оценку, свое отношение к этому. А куда пойдет школьник, не получив сведений из учебника? В интернет, где коллаборанты зачастую представляются как герои, не причинившие никакого вреда белорусскому населению. И в этом заключается большая проблема. В медийном пространстве вопросы эти поднимаются постоянно, но надо признать, что они, как правило, становятся предметом внимания довольно узкого круга общества, особенно если говорить о молодежи.
Валентин Стариченок заключил:
– Относительно сохранения памяти о Великой Отечественной войне в нашей стране многое достигнуто. Но в то же время очевидно, что нам еще есть к чему стремиться.
Опубликовано:
446
Аналитик БИСИ: 80% белорусов считают, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК