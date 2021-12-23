Аналитик: Беларусь постепенно включается в мировой экономический тренд

Этот шаг стоит рассматривать в большей степени не как политико-дипломатический маневр, а скорее как финансово-экономический. Сегодня мы отчетливо видим, что основным локомотивом мирового экономического роста является Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе Ближний Восток, Северная Африка и Латинская Америка. Понятно, что главным центром, который будет генерировать технологии и формировать основную прибавочную стоимость, будет именно этот регион, включая, конечно же, Китай. Что касается США и стран Евросоюза, то они переживают сегодня глубочайший экономический кризис, пытаясь всяческими методами скрыть и завуалировать этот несомненный факт. Для этого правящие элиты этих стран в том числе активно манипулируют сознанием не только своих граждан, но и оказывают огромное влияние на жителей других стран, демонстрируя ложные благополучие и стабильность. На самом же деле мы наблюдаем бурные инфляционные процессы и постоянную денежную эмиссию. Это делается для того, чтобы покрывать огромные расходы, связанные с пандемийным и постпандемийным периодами, а также с поддержкой банков и предприятий. Темпы экономического роста Старого и Нового Света постоянно снижаются, отодвигая тем самым страны на все худшие и худшие позиции из списка «Топ-10 экономического роста». К лучшим позициям постепенно приближаются государства указанного нами региона, включая Китай. В частности, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки очень активно набирают обороты в плане инвестиций. Более того, там находятся значительные залежи редкоземельных металлов, сырье для получения топлива для атомных электростанций и производства полупроводников. Многие понимают, что те, кто будет контролировать добычу и переработку таких материалов и сырья, будут задавать тон на мировых рынках, считает эксперт.

Беларусь, переориентировав свои дипломатические представительства на вектор Азиатско-Тихоокеанского региона, а также страны ЕАЭС, СНГ и дальней дуги, постепенно включается в мировой экономический тренд. Первостепенная задача – как можно активнее и быстрее включиться в новые технологические, производственные и финансовые цепочки. Только в таком случае Беларусь сможет, несмотря на санкции коллективного Запада, освоить высокие темпы экономического роста, повышая благосостояние своего народа.