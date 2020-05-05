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  2. Американцу вернули мотоцикл, угнанный почти 30 лет назад

Американцу вернули мотоцикл, угнанный почти 30 лет назад

Жителю США Джонатану Хагински вернули мотоцикл, угнанный 27 лет назад практически сразу после покупки.


В 1993 году, когда ему было 17 лет, подросток купил подержанный трехлетний Kawasaki KX, но погонять на байке удалось только месяц. Парень попал в аварию на школьном дворе и угодил в больницу со сломанным запястьем, сообщает NBC. Оставленный без присмотра мотоцикл был украден.

Выйдя из больницы, владелец, конечно же, заявил об угоне в полицию, но результатов это не дало.

И вот 27 лет спустя полиция обнаружила пропажу. В штате Коннектикут полицейские во время рейда конфисковали несколько десятков квадроциклов и мотоциклов, пишет motor. Технику пробили по базе и обнаружили, что один из мотоциклов — тот самый «Кавасаки» — был угнан 27 лет назад.

Байк вернули хозяину, которому уже 44 года. Тот, кстати, владеет автомастерской и намерен реанимировать неожиданно вернувшийся к нему байк.

Фото: HartfordPolice

 

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