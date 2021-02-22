Сенатор России Алексей Пушков заметил, что в прессе США существуют двойные стандарты в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом член Совфеда рассказал в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Подобным образом сенатор пояснил публикацию канала Police Frequency, в которой сообщалось о 100 тысячах жертв коронавирусной инфекции с момента прихода Байдена на пост президента.
– Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов, – отметил сенатор.
Вместе с тем Алексей Пушков обратил внимание, что в США наблюдается перерождение журналистики.
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Американскую прессу уличили в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена
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Фото: РЕЙТЕР