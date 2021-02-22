Американскую прессу уличили в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена

Подобным образом сенатор пояснил публикацию канала Police Frequency, в которой сообщалось о 100 тысячах жертв коронавирусной инфекции с момента прихода Байдена на пост президента., – отметил сенатор.Вместе с тем Алексей Пушков обратил внимание, что в США наблюдается перерождение журналистики.