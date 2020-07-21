Двухмоторный самолет, который принадлежит Управлению по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США, совершил жесткую посадку в аэропорту столицы Колумбии. Об этом информировало издание El Tiempo.
Происшествие случилось утром 20 июля в столичном аэропорту "Эль-Дорадо". После взлета пилот двухмоторного воздушного судна информировал о том, что случился отказ шасси, пишет ТАСС.
Некоторое время самолет вырабатывал топливо рядом с Боготой. После касания взлетно-посадочной полосы самолет закружило и перевернуло на 180 градусов. По предварительныой информации, пострадавших нет.
Начато расследование.
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Американский самолет совершил жесткую посадку в Боготе
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