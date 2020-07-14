Американский истребитель разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел катастрофу во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Авария произошла в понедельник вечером, летчик сумел катапультироваться и выжил, он получил незначительные травмы. Об этом сообщили в ВВС США.





Это пятое крушение боевого самолета в США с мая текущего года, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

До этого последняя подобная авария произошла 1 июля, когда при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США в Южной Каролине разбился F-16CM, пилот погиб.

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