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  2. Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко найден мертвым

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко найден мертвым

В США найден мертвым имеющий украинские корни актер Дмитрий Дьяченко, известный прежде всего по работе в фильме ужасов "Запретная зона", действие которого разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Актеру было 52 года.

Тело обнаружили 22 апреля у него дома в городе Дейтона-Бич во Флориде, сообщает TMZ, после того, как несколько дней тот не выходил с родственниками на связь.

Сообщается, что смерть актера не связана с коронавирусом, признаков насильственной смерти также не зафиксировано, пишет ТАСС. Причина смерти сейчас устанавливается.

Дмитрий Дьяченко родился в Сан-Франциско в 1968 году в семье украинского эмигранта.

Снимался в таких фильмах, как «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Кости», «Черная метка», «Сыны анархии», озвучивал персонажей мультфильмов и компьютерных игр.

ФОТО: thumbs.dfs.ivi.ru

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