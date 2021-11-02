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  2. Американские эксперты предсказали, что стоимость барреля нефти в 2022-м превысит $100

Американские эксперты предсказали, что стоимость барреля нефти в 2022-м превысит $100

Американский банковский гигант Bank of America Corp. (BofA) дал прогноз на стоимость нефти марки Brent в 2022 году, передает РБК.


Как уточняет Bloomberg, BofA ожидает, что стоимость барреля нефти Brent к концу июня 2022-го поднимется до $120.

Банк отмечает, что к росту цен на нефть привел глобальный энергетический кризис. Кроме того, в организации подчеркнули: рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить рост цен на нефть в следующем году.

Интересно, что в то же время Международное энергетическое агентство допускает падение цен на нефть до уровня $36 за баррель к 2030 году.

По данным РБК, баррель Brent сейчас стоит чуть больше $85.
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Фото: РЕЙТЕР
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