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  2. Американская разведка не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса

Американская разведка не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса

Разведка США не располагает доказательствами искусственного происхождения нового коронавируса. Об этом заявила во время видеоконференции в среду помощник госсекретаря США, глава Бюро разведки и исследований (INR) Эллен Маккарти.


По ее словам, ученые разных стран мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность, изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку, пишет ТАСС.

«На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию», — отметила Маккарти.

Она также заявила, что властям США неизвестен так называемый нулевой пациент. "Мы не знаем, где находится "нулевой пациент", откуда это пошло. Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем… Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории — таких данных у нас пока нет", — заявила Маккарти.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что власти КНР допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению некоторых СМИ, якобы могла начаться вспышка нового коронавируса. Утверждалось, что нулевым пациентом стала стажер лаборатории. В МИД Китая эту информацию опровергли.

Между тем официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб заявил ранее о том, что ВОЗ считает, что вирус имеет животное происхождение.

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Фото: РЕЙТЕР
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