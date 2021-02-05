Американская певица заявила, что в доме Мэрилина Мэнсона есть «комната для изнасилований»

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Девушка не успела близко познакомиться с музыкантом, но однажды, в подростковом возрасте, посещала дом Мэнсона, будучи его фанаткой., – отметила Фиби Бриджерс.На данный момент рокера Мэрилина Мэнсона обвиняют в физическом, сексуальном и эмоциональном насилии более десяти женщин. Его бывшая невеста актриса Эван Рейчел Вуд, ставшая первой из высказавшихся жертв, намерена довести дело до суда. Сам Мэнсон по-прежнему отрицает свою вину.