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  2. Американская певица заявила, что в доме Мэрилина Мэнсона есть «комната для изнасилований»

Американская певица заявила, что в доме Мэрилина Мэнсона есть «комната для изнасилований»

Американская инди-фолк-певица Фиби Бриджерс поддержала жертв Мэрилина Мэнсона, подтвердив его сексуальные наклонности. Об этом сообщает Super.ru

Фото: thepointsguy.com

Девушка не успела близко познакомиться с музыкантом, но однажды, в подростковом возрасте, посещала дом Мэнсона, будучи его фанаткой. 

– Одну из комнат в своем доме он назвал «комнатой для изнасилований», и я подумала, что это похоже на отвратительное чувство юмора мальчика-мажора. Я поддерживаю всех, кто его обвиняет. Лейбл все знал, менеджмент знал, его группа знала. Отгораживаться от этого и притворяться шокированными теперь – это недостойно, – отметила Фиби Бриджерс. 

На данный момент рокера Мэрилина Мэнсона обвиняют в физическом, сексуальном и эмоциональном насилии более десяти женщин. Его бывшая невеста актриса Эван Рейчел Вуд, ставшая первой из высказавшихся жертв, намерена довести дело до суда. Сам Мэнсон по-прежнему отрицает свою вину. 
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