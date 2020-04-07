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  2. Американская армия начала шить медицинские маски, а военных учат делать их из футболок

Американская армия начала шить медицинские маски, а военных учат делать их из футболок

Американская армия приступила к самостоятельному выпуску медицинских масок на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и нехватки данных средств индивидуальной защиты. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

К пошиву масок уже приступили военнослужащие батальона поддержки 1-й группы спецназа сухопутных войск США, пишет «Военное обозрение». Производство наладили на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, где производится ремонт парашютов. Швейные машинки, применяемые для пошива парашютов, были переоборудованы для изготовления медицинских масок.

В минобороны США уточнили, что специалисты разработали прототипы многоразовых респираторных масок, отпечатанных на 3D-принтерах защитных экранов и хирургических масок для военного медицинского центра Мэдиган (Madigan Army Medical Center) и его региональных партнеров.

Командир батальона подполковник Кристофер С. Джонс заявил, что взвод парашютной доставки грузов на начальном этапе сможет производить 200 масок в день, однако затем способен нарастить темпы производства до 1000—1500 медицинских масок за рабочую неделю.

Кроме того, Пентагон рекомендовал военнослужащим, гражданским сотрудникам минобороны, подрядчикам и членам их семей самостоятельно делать маски из подручных средств, например, из маек или другой одежды. Для этого даже выпустили специальное обучающее видео. В военном ведомстве считают, что это позволит сократить использование медицинских масок населением в период их острой необходимости непосредственно для врачей.


Фото: defense.gov
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