Представительница США Эмбер Инглиш выиграла золото в стендовой стрельбе в ските, набрав 56 очков. Это новый олимпийский рекорд.
Буквально одного балла не хватило итальянке Диане Бакози, чтобы сравняться с победительницей. Бронза же досталась спортсменке из Китая Вэй Мэн, набравшей 46 очков. Белорусы в данной дисциплине представлены не были.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Опубликовано:
761
Американка заняла первое место в стендовой стрельбе в ските на Играх в Токио с олимпийским рекордом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: