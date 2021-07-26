Американка заняла первое место в стендовой стрельбе в ските на Играх в Токио с олимпийским рекордом

Буквально одного балла не хватило итальянке Диане Бакози, чтобы сравняться с победительницей. Бронза же досталась спортсменке из Китая Вэй Мэн, набравшей 46 очков. Белорусы в данной дисциплине представлены не были.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.