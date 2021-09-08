Американец впервые поохотился на аллигатора и теперь хвастает 360-килограммовым уловом

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Daily Mail

Для того чтобы поохотиться на рептилию, Пауэллу пришлось получить специальное разрешение. В лодке он был не один, а с четырьмя более опытными охотниками.– поделился Пауэлл. Он рассказал, что охотникам пришлось вдоволь повозиться, чтобы выловить рептилию: аллигатор таскал лодку по реке в разных направлениях. Однако оно того стоило. Теперь охотники могут похвастаться неплохим уловом: длина аллигатора составила около четырех метров, а его вес – 360 килограммов.Пауэлл остался в восторге от полученного опыта. Американец намерен подавать заявку на разрешение на охоту и в следующем году.