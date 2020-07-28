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  2. Американец на деньги, выделенные на помощь бизнесу во время пандемии, купил себе Lamborghini

Американец на деньги, выделенные на помощь бизнесу во время пандемии, купил себе Lamborghini

Житель Майами (штат Флорида) купил спорткар на средства, выделенные ему по программе помощи предпринимателям в условиях пандемии нового коронавируса.


29-летний предприниматель ранее подал заявку на выделение ему 13,5 млн долларов в качестве госпомощи, сообщает NBC. Банк одобрил кредит на 3,9 млн долларов. Средства предприниматель мог бы не возвращать, если бы подтвердил, что деньги пошли на выплату зарплат работникам его компаний.

Однако через несколько дней после поступления денег предприниматель купил себе новенький Lamborghini Huracan стоимостью более 300 тысяч долларов.

Прокуратура предъявила бизнесмену обвинения в банковском мошенничестве, передает ТАСС. Автомобиль, а также оставшиеся на счету предпринимателя почти 3,5 млн долларов конфискованы.

Американцу грозит до 30 лет заключения и штраф в размере до миллиона долларов.

В рамках борьбы с последствиями пандемии власти США выделили на стимулирование экономики 2 трлн долларов. 660 млрд направлены на кредиты малому бизнесу. Кредиты являются безвозвратными при условии, что используются для выплаты зарплаты или погашения процентов по ипотечным кредитам и арендной плате.

Фото: avatars.mds.yandex.net


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