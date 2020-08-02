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За нашу и вашу свободу

Американец, чех и поляк – это новый анекдот?

Чешский сенатор Павел Фишер дал интервью «Радио Свобода». И объявил: «Можна запрасіць усіх апазыцыйных кандыдатаў у Прагу, каб мы разам зь імі прааналізавалі, што трэба зрабіць для будучыні… Я ахвотна сустрэўся б зь імі, ахвотна запрасіў бы іх у Прагу, каб мы разам падумалі, якая дапамога патрэбная». Поразмыслил и добавил: «А таксама тых, якіх кандыдатамі не зарэгістравалі».

Собственно, это – главное, ради чего интервью и затевалось. По сути, обещание убежища. Политического и бытового, с грантами и пивом, с анализом, что же будет с родиной, и раздумьями над чужеземной помощью.

Поскольку Фишер является председателем комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чешской Республики, это почти официальное приглашение.

Однако есть у сенатора и личное мнение: «Мы прыглядаемся да таго, што робіць прэзыдэнт Лукашэнка, але ніяк не разумеем, як гэта магчыма, што яму так доўга ўдаецца панаваць...».

Я отвечу вам, панэ сенатор. Лично вам, Павлу Фишеру, не имея в виду ни чешский народ, ни Чехию.

Вы охотно развертываете тезисы, с которыми к вам обращается поляк, сотрудник белорусской службы зарубежного радио. Ему вы говорите: «Беларусь нам бліжэйшая, чым мы думаем. Кожны, хто там пабываў, ведае, якая блізкая яе культура, архітэктура, народнае ўмельства ці школы». И продолжаете: «Таму гэтыя выбары датычаць і нас». Как думаете, панэ, почему белорусы, в свою очередь, полагают, что ни чешские, ни польские выборы их не касаются?

«Радио Свобода», финансируемое Конгрессом США, опозорилось тем, что во время недавних уличных акций в Минске вело стрим с указаниями протестующим типа «разомкнуть цепь». Иначе говоря, на зарубежные деньги с территории чужой страны вмешивалось в наши внутренние – предвыборные, сенатор! – дела. Давайте так: когда вы будете баллотироваться на пост президента, белорусское телевидение подробно разберет каждый пункт вашей программы, давайте? А вы обеспечите показ для чешских зрителей, ладно? Ведь «Дзе свабоду топчуць, туды мы кіруем сваю ўвагу», – это должно работать в обе стороны.

«Цяжка ўявіць, што мы здолеем працаваць з прэзыдэнтам Лукашэнкам дзеля таго, каб пашыраць супрацоўніцтва», - помахиваете пальчиком вы. Мне тоже тяжело представить, чтобы наш Президент, за которого три четверти белорусов, обратил свое внимание на человека, набравшего на своих выборах 10% голосов. Крепить связи Чехии и Беларуси, развивать дружбу наших народов мы, полагаю, будем с другими людьми.

«Так, я разьлічваю на дыялёг і веру, што нам удасца сустрэцца», - говорите вы. Посему я тоже хотел бы вас пригласить в Минск. Мы бы проанализировали, например, почему «Шкода» принадлежит немцам, а МАЗ с БелАЗом – белорусам.

Как случилось, что гордые и независимые чехи вынуждены теперь все время оглядываться на Брюссель. И что дает суверенная и независимая Беларусь всей Европе в контексте мира и безопасности на континенте.

Позвали бы вашего соседа и брата – посла Словакии Йозефа Мигаша, сына партизана и антифашиста. Вместе с ним порешали, в каком именно месте улицы Вацлава Гавела лучше всего смотрелся бы памятник маршалу Коневу.

А на американском радио чеху разговаривать с поляком о белорусах – это весьма нелепо смотрится. И самое главное, панэ: с лозунгом «За нашу и вашу свободу» вы смотритесь старомодно. Сейчас в мире царит другое: «Мухи – отдельно, котлеты – отдельно».

Иначе говоря, со своей свободой белорусы разберутся сами. И предлагают чехам, полякам и всем остальным добрым соседям сделать то же самое.

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