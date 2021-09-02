Америка перестает быть мировым лидером – Гигин

В американской прессе все чаще звучит слово "импичмент". Байден заявляет, что операция вывода войск из Афганистана была успешной. Но весь мир говорит о другом. Своим мнением об этом поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан ФФСН БГУ, кандидат исторических наук, политолог и публицист Вадим Гигин.
Импичмент политолог назвал крайне негативным индикатором американской политической жизни и чрезвычайной мерой.
– Импичмент в США – это процедура, запущенная, по-моему, в 1868 году. Тогда попытались отправить в отставку военного министра. Следующая попытка импичмента – это Ричард Никсон (70-е), потом конец 90-х годов и ситуация с Билом Клинтоном. И сейчас Трампу запускали два полноценных импичмента. Когда пришел Байден к власти – новый импичмент. То, что запускаются подобные негативные сценарии развития политической жизни и так легко запускается процедура сложнейших стрессовых процессов, для системы не есть хорошо. Это говорит, что однополярный мир закончился. Катастрофический кризис, который начался в Америке в 2007 году, растянулся во времени и негативно освещен в СМИ, – сказал историк.
– Вывод войск из Афганистана в 2021 году – это внешний и экономический фактор. А скандалы вокруг последних выборов США и легкость запуска процедуры импичмента говорят о том, что и в политической жизни Америки происходят необратимые процессы, – высказался Гигин. – Америка перестает быть мировым лидером.