Амбразевич: миграционный кризис должен разрешаться путем сотрудничества всех заинтересованных сторон

, - говорится в сообщении.Юрий Амбразевич в своем выступлении акцентировал внимание на ситуации с беженцами на границе Беларуси с соседними странами из ЕС. В частности, он отметил необходимость разрешения миграционного кризиса через сотрудничество всех заинтересованных сторон, а не политизацию проблемы, и выразил готовность Беларуси к такому сотрудничеству.Постоянный представитель Беларуси приветствовал активное подключение Международной организации по миграции к разрешению кризиса.