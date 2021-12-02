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  2. Амбразевич: миграционный кризис должен разрешаться путем сотрудничества всех заинтересованных сторон

Амбразевич: миграционный кризис должен разрешаться путем сотрудничества всех заинтересованных сторон

Руководитель национальной делегации - постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич выступил в рамках общей дискуссии на 112-й сессии Совета Международной организации по миграции (МОМ), которая с 29 ноября по 1 декабря проходила в Женеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в постоянном представительстве нашей страны.


«В связи с 70-летием Международной организации по миграции постоянный представитель Беларуси приветствовал деятельность организации на протяжении семи десятилетий по продвижению упорядоченной, регулярной и безопасной миграции в мире», - говорится в сообщении.

Юрий Амбразевич в своем выступлении акцентировал внимание на ситуации с беженцами на границе Беларуси с соседними странами из ЕС. В частности, он отметил необходимость разрешения миграционного кризиса через сотрудничество всех заинтересованных сторон, а не политизацию проблемы, и выразил готовность Беларуси к такому сотрудничеству.

Постоянный представитель Беларуси приветствовал активное подключение Международной организации по миграции к разрешению кризиса.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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