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Amazon показала трейлер фильма о Марии Кюри

Картина о женщине-ученом, которая открыла элементы радий и полоний, должна выйти 24 июля.

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Amazon опубликовал трейлер биографического фильма "Опасный элемент" об ученой Марии Склодовской-Кюри.

Картина расскажет о жизни и новаторских научных достижениях женщины, которая произвела революцию в медицине благодаря открытию радия и полония. Мария была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и первым человеком в истории, который дважды стал лауреатом премии.

Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк, Сэм Райли, Анюрин Барнард и другие. Режиссером выступила ирано-французский иллюстратор, автор книги “Персеполис” Марджан Сатрапи.

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