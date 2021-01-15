Как новый лимит на молодых футболистов скажется на клубах чемпионата Беларуси

Владиславу Ложкину всего 18 лет, и его считают одним из самых перспективных нападающих страны.

Алексей Антилевский — один

из юных бриллиантов «Руха».

Дмитрий Прищепа пробовал себя в «Зените», а сейчас уехал на просмотр в «Крылья Советов».

fc-zenit.ru

Новоявленный чемпион активно ведет себя на трансферном рынке, но пока подписывает исключительно ветеранов и легионеров, что выглядит немного странно и вызывает немало вопросов. Потому что проблема молодого белоруса в составе стоит перед «Шахтером» не просто остро, а судьбоносно: на данный момент нет ни одного игрока, который мог бы закрыть эту брешь. В прошлом чемпионате футболист младше 21 года появился на поле в составе «горняков» лишь один раз — на замену вышел нападающий Александр Булычев.Похожее положение и у борисовчан — ни одного игрока, подходящего под лимит, в прошлом году заиграно за БАТЭ не было. Но тут ситуация немного проще: у БАТЭ есть комплект довольно перспективных исполнителей, которые прошлый год провели в аренде в других клубах. Из них можно сформировать вполне ударную необходимую обойму. А джокером вполне может стать Сергей Волков из «Витебска», контракт с которым в Борисове дальновидно заключили еще прошлым летом.В чемпионате-2020 девять матчей за жодинцев провел вратарь Алексей Козлов. Как вариант, можно было бы наигрывать его в основной состав и развязать тренеру руки в плане работы с полевыми игроками. Но есть одно «но» — у Козлова российское гражданство. Других футболистов, подходящих под лимит, «автозаводцы» в прошлом сезоне не использовали. Проблема.Тут, кажется, о лимите можно не беспокоиться. В прошлом году игроки моложе 21 года за динамовцев не выступали, но то были совсем другие времена, канувшие в Лету. Нынче бюджет брестчан изменится настолько сильно, что от былого состава не останется даже рожек и ножек. Команда, по сути, будет формироваться заново, а потому у ее главного тренера Сергея Ковальчука попросту не останется других вариантов, кроме как делать ставку на молодежь. Благо есть своя академия.Набор лимитчиков в Гродно довольно куцый, что очень странно, учитывая богатые традиции местной футбольной школы. В прошлом году шесть раз выходил на поле защитник Роман Вегеря, но его в команде уже нет (готовится к сезону в составе «Руха»), два раза играл в основном составе полузащитник Антон Пасевич и два раза появлялся нападающий Антон Сучков, которому всего 18. На этом все.Вот уж кто не должен париться относительно нововведений, так это столичное «Динамо». В прошлом году дубль минчан играл так ярко, что на юную поросль команды не обращал внимания только ленивый. Многие разъехались по арендам, некоторые пытались пробиться в основной состав — с переменным успехом. Теперь им сделать это будет проще. В числе главных претендентов вратарь Даниил Шапко, защитники Кирилл Родионов и Никита Халимончик, полузащитники Дмитрий Бородин и Никита Демченко, Роман Давыскиба и Глеб Ровдо, нападающий Владислав Ложкин… Кандидатов столько, что можно поделиться с другими.Молодых игроков, способных закрыть проблему лимита, у «Ислочи» хватает. Из тех, кто неплохо проявил себя уже в прошлом сезоне, можно отметить защитника Владислава Глинского, полузащитников Романа Лисовского и Вадима Мельника.Самая упакованная молодыми талантами команда в Беларуси, для которой введение лимита — явный плюс. Если другим он создает проблемы, то для «Руха» — сплошные преимущества. Полузащитники Денис Гречихо и Артем Концевой, например, в прошлом году были не просто игроками основы, а лидерами и стилеобразующими футболистами. Первый провел 26 игр, второй — 23 и дважды поражал ворота соперников. А ведь есть еще Алексей Антилевский, Егор Богомольский, Олег Никифоренко, Артем Петренко, Богдан Садовский… По нынешним временам — настоящий клад!Можно было бы надеяться и всерьез делать ставку на Максима Мякиша и Илью Василевича, но эти ребята в минувшем сезоне были в Мозыре в аренде и принадлежат БАТЭ. К арендованным придется прибегать и нынче. Только теперь нужно будет довольствоваться крохами с барского стола: на рынке молодых талантов топ-клубы наверняка выметут с прилавков все подчистую.Минчан недаром называют «студентами» — это одна из самых молодых команд в чемпионате. Вратарь Артем Макавчик, защитники Даниил Мирошников (он принадлежит брестскому «Динамо», но аренду минчане на днях пролонгировали) и Александр Свирепа, нападающий Василий Совпель… В общем, кем закрыть лимит в «Энергетике», наверняка найдут.Футбольная школа у «Минска» замечательная, правда, до сих пор собственным талантам в клубе не слишком-то доверяли. С этим в первую очередь и призван бороться новый лимит. В прошлом году в основном составе постоянно играл защитник Дмитрий Прищепа, но сейчас он на просмотровом сборе в самарских «Крыльях Советов». Эпизодически выходили на поле полузащитник Кирилл Зинович и нападающий Павел Горбач. Вот, собственно, и все.Полузащитник Сергей Волков, который в сезоне-2020 провел в основе витебчан 23 матча, мог бы стать настоящим лидером команды и закрыть проблему лимита, если бы не одно «но»: эту функцию он призван исполнить в БАТЭ. Но есть в Витебске и другая молодежь: Александр Ксенофонтов, Максим Дробыш, Ян Скибский… Вряд ли они готовы прямо сейчас стать игроками основного состава, но на безрыбье и рак рыба.Здесь свечи погашены и все в темноте. Клуб пока ищет возможности просто сохранить существование.Из молодежи в прошлом сезоне отметить некого. К тому же традиционно «Слуцк» — это команда варягов. Кого-то постараются привезти и нынче.Победитель чемпионата первой лиги из Речицы в прошлом году лимит закрыл бы с лихвой: защитник Денис Гружевский — игрок основы, вратарь Александр Свирский играл периодически, регулярно выходили на поле полузащитник Илья Руцкий и нападающий Илья Сень. Не так и плохо.Защитник Игорь Заяц и полузащитник Николай Иванов — это фактически игроки основы, которые внесли свою лепту в выход команды в элиту. Есть и те, кто может в любой момент закрыть брешь, если она возникнет: Антон Суша, Юрий Музыченко, Никита Некрасов… Так что «Гомелю» с учетом плодотворно работающей собственной школы, думается, особо волноваться не стоит.Фото из соцсетей клубов.