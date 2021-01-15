Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Алло, мы ищем таланты
Источник: Народная газета
Народная газета

Как новый лимит на молодых футболистов скажется на клубах чемпионата Беларуси

Алло, мы ищем таланты

Пока зима метет снегом и щиплет морозцем, белорусский футбол, как медведь в берлоге, рычит и ворочается — видит тревожные сны о весне. Новый чемпионат страны обещает быть интригующим и необычным по нескольким причинам. Во-первых, пока даже в армейский бинокль нельзя разглядеть фаворита — борьба за золото наверняка развернется острая, а участвовать в ней ­будет как минимум квартет фаворитов — это и «Шахтер», и БАТЭ, и минское «Динамо» с жодинским ­«Торпедо-БЕЛАЗ». А возможно, подтянется и «Рух». Итог гонки может решить любая мелочь, в том числе в немалой степени и нововведение в регламент, которое осенью приняли в АБФФ. Это и есть во-вторых. Суть новшества предусматривает одновременное нахождение на футбольном поле в матчах высшей лиги в основном составе команды не менее шести футболистов граждан ­Республики Беларусь, один из которых в обязательном порядке должен быть не старше 21 года (1999 г.р. и младше). 

По поводу этого решения в прошлом году было сломано немало копий — в клубах бунтовали, кривили лица и выражали явное недовольство. Еще бы, ведь гораздо проще взять на контракт готового футболиста средней руки или выписать такового из ближнего зарубежья, чем заниматься становлением нового поколения и растить таланты. Однако, несмотря на все охи и вздохи, федерация новое и непопулярное решение благополучно продвинула в жизнь, чем явно сделала будущее первенство непредсказуемее. Очень грамотно и дальновидно по этому поводу высказался новый главный тренер борисовского БАТЭ Виталий Жуковский на недавней пресс-конференции: «Многие недооценивают этот лимит. А я знаю, что это такое по первой лиге. В прошлом сезоне у БАТЭ не было ротации среди молодых игроков. В лучшем случае они выходили на поле в кубковых матчах. Представьте, сейчас ввести сюда четырех молодых ребят... Их надо развивать, чтобы они были готовы к уровню клуба…» 

Вот в этом и главный смысл. Первое: молодых игроков будут готовить и развивать — не хотели сами, заставила жизнь. Второе: одного лимитчика в заявке будет явно недостаточно, потому что футбол — игра непредсказуемая, в которой возможны и травмы, и дисквалификации, да и тренеру необходим плацдарм для тактических маневров. Все это накладывает на текущее межсезонье особый шлейф — цена молодых талантов возрастает невероятно. Мы решили провести небольшую ревизию и узнать, как обстоят дела с преодолением лимита у клубов высшей лиги прямо сейчас. 

Владиславу Ложкину всего 18 лет, и его считают одним из самых перспективных нападающих страны.

«Шахтер». Новоявленный чемпион активно ведет себя на трансферном рынке, но пока подписывает исключительно ветеранов и легионеров, что выглядит немного странно и вызывает немало вопросов. Потому что проблема молодого белоруса в составе стоит перед «Шахтером» не просто остро, а судьбоносно: на данный момент нет ни одного игрока, который мог бы закрыть эту брешь. В прошлом чемпионате футболист младше 21 года появился на поле в составе «горняков» лишь один раз — на замену вышел нападающий Александр Булычев. 

БАТЭ. Похожее положение и у борисовчан — ни одного игрока, подходящего под лимит, в прошлом году заиграно за БАТЭ не было. Но тут ситуация немного проще: у БАТЭ есть комплект довольно перспективных исполнителей, которые прошлый год провели в аренде в других клубах. Из них можно сформировать вполне ударную необходимую обойму. А джокером вполне может стать Сергей Волков из «Витебска», контракт с которым в Борисове дальновидно заключили еще прошлым летом. 

«Торпедо-БЕЛАЗ». В чемпионате-2020 девять матчей за жодинцев провел вратарь Алексей Козлов. Как вариант, можно было бы наигрывать его в основной состав и развязать тренеру руки в плане работы с полевыми игроками. Но есть одно «но» — у Козлова российское гражданство. Других футболистов, подходящих под лимит, «автозаводцы» в прошлом сезоне не использовали. Проблема. 

«Динамо» (Брест). Тут, кажется, о лимите можно не беспокоиться. В прошлом году игроки моложе 21 года за динамовцев не выступали, но то были совсем другие времена, канувшие в Лету. Нынче бюджет брестчан изменится настолько сильно, что от былого состава не останется даже рожек и ножек. Команда, по сути, будет формироваться заново, а потому у ее главного тренера Сергея Ковальчука попросту не останется других вариантов, кроме как делать ставку на молодежь. Благо есть своя академия. 

«Неман». Набор лимитчиков в Гродно довольно куцый, что очень странно, учитывая богатые традиции местной футбольной школы. В прошлом году шесть раз выходил на поле защитник Роман Вегеря, но его в команде уже нет (готовится к сезону в составе «Руха»), два раза играл в основном составе полузащитник Антон Пасевич и два раза появлялся нападающий Антон Сучков, которому всего 18. На этом все.

«Динамо» (Минск). Вот уж кто не должен париться относительно нововведений, так это столичное «Динамо». В прошлом году дубль минчан играл так ярко, что на юную поросль команды не обращал внимания только ленивый. Многие разъехались по арендам, некоторые пытались пробиться в основной состав — с переменным успехом. Теперь им сделать это будет проще. В числе главных претендентов вратарь Даниил Шапко, защитники Кирилл Родионов и Никита Халимончик, полузащитники Дмитрий Бородин и Никита Демченко, Роман Давыскиба и Глеб Ровдо, нападающий Владислав Ложкин… Кандидатов столько, что можно поделиться с другими. 

«Ислочь». Молодых игроков, способных закрыть проблему лимита, у «Ислочи» хватает. Из тех, кто неплохо проявил себя уже в прошлом сезоне, можно отметить защитника Владислава Глинского, полузащитников Романа Лисовского и Вадима Мельника. 

Алексей Антилевский — один из юных бриллиантов «Руха».

«Рух». Самая упакованная молодыми талантами команда в Беларуси, для которой введение лимита — явный плюс. Если другим он создает проблемы, то для «Руха» — сплошные преимущества. Полузащитники Денис Гречихо и Артем Концевой, например, в прошлом году были не просто игроками основы, а лидерами и стилеобразующими футболистами. Первый провел 26 игр, второй — 23 и дважды поражал ворота соперников. А ведь есть еще Алексей Антилевский, Егор Богомольский, Олег Никифоренко, Артем Петренко, Богдан Садовский… По нынешним временам — настоящий клад! 

«Славия». Можно было бы надеяться и всерьез делать ставку на Максима Мякиша и Илью Василевича, но эти ребята в минувшем сезоне были в Мозыре в аренде и принадлежат БАТЭ. К арендованным придется прибегать и нынче. Только теперь нужно будет довольствоваться крохами с барского стола: на рынке молодых талантов топ-клубы наверняка выметут с прилавков все подчистую. 

«Энергетик-БГУ». Минчан недаром называют «студентами» — это одна из самых молодых команд в чемпионате. Вратарь Артем Макавчик, защитники Даниил Мирошников (он принадлежит брестскому «Динамо», но аренду минчане на днях пролонгировали) и Александр Свирепа, нападающий Василий Совпель… В общем, кем закрыть лимит в «Энергетике», наверняка найдут. 

«Минск». Футбольная школа у «Минска» замечательная, правда, до сих пор собственным талантам в клубе не слишком-то доверяли. С этим в первую очередь и призван бороться новый лимит. В прошлом году в основном составе постоянно играл защитник Дмитрий Прищепа, но сейчас он на просмотровом сборе в самарских «Крыльях Советов». Эпизодически выходили на поле полузащитник Кирилл Зинович и нападающий Павел Горбач. Вот, собственно, и все. 

«Витебск». Полузащитник Сергей Волков, который в сезоне-2020 провел в основе витебчан 23 матча, мог бы стать настоящим лидером команды и закрыть проблему лимита, если бы не одно «но»: эту функцию он призван исполнить в БАТЭ. Но есть в Витебске и другая молодежь: Александр Ксенофонтов, Максим Дробыш, Ян Скибский… Вряд ли они готовы прямо сейчас стать игроками основного состава, но на безрыбье и рак рыба.

Дмитрий Прищепа пробовал себя в «Зените», а сейчас уехал на просмотр в «Крылья Советов».
fc-zenit.ru

«Городея». Здесь свечи погашены и все в темноте. Клуб пока ищет возможности просто сохранить существование.

«Слуцк». Из молодежи в прошлом сезоне отметить некого. К тому же традиционно «Слуцк» — это команда варягов. Кого-то постараются привезти и нынче. 

«Спутник». Победитель чемпионата первой лиги из Речицы в прошлом году лимит закрыл бы с лихвой: защитник Денис Гружевский — игрок основы, вратарь Александр Свирский играл периодически, регулярно выходили на поле полузащитник Илья Руцкий и нападающий Илья Сень. Не так и плохо. 

«Гомель». Защитник Игорь Заяц и полузащитник Николай Иванов — это фактически игроки основы, которые внесли свою лепту в выход команды в элиту. Есть и те, кто может в любой момент закрыть брешь, если она возникнет: Антон Суша, Юрий Музыченко, Никита Некрасов… Так что «Гомелю» с учетом плодотворно работающей собственной школы, думается, особо волноваться не стоит.

s_kanashyts@sb.by

Фото из соцсетей клубов.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом
Картина коронавируса в мире за сутки - более 334 тыс. случаев заражения
Хоккеисты юниорской сборной Беларуси одержали победу над молодежной командой Венгрии
История всебелорусского народовластия: ретроспектива ВНС
Гороскоп на 12 февраля
«Социальное мышление»: первые итоги глобального социсследования озвучены в Минске
Николай Щёкин: конституирующая модель белорусской демократии в действии и вполне эффективна и адаптивна
Делегат VI Всебелорусского народного собрания Вячеслав Сидоренко: «Хотите чего‑то добиться в жизни — учитесь и работайте»
Человек, идеология, кластер: Основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы
В Германии карантин продлят до 7 марта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
И искусство, и спорт: 125 лет назад в Санкт-Петербурге состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию
Делегат VI Всебелорусского народного собрания Инга Козлова: «Сельские жители — фундамент во все времена»
Беларусь планирует за пять лет увеличить производство молока почти на 15%
Беларусь – страна реально и профессионально оценивающая свои возможности
Филипп Плейн ответил на обвинения в гомофобии и дискриминации
Делегат Всебелорусского народного собрания Алексей Зайцев: «Забота о людях — главная задача социального государства»
"Белпочте" присвоен сертификат Всемирного почтового союза в области управления качеством
Жители США испугались НЛО в небе, но правда была куда проще - видео
Пассажиры БЖД за 10 лет оформили более 15 млн электронных билетов
Терапевт рассказала, можно ли людям старше 65 лет вакцинироваться от коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
МОК выступил с заявлением о гендерном равенстве в олимпийском движении
Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте
Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
Парень медитировал на горе, когда рядом с ним стал извергаться вулкан - видео
"Белнефтехим" ожидает от "Роснефти" компенсацию за грязную нефть на $34,5 млн
Сборная Беларуси по хоккею уступила казахстанцам на турнире в Нур-Султане
В январе подорожали виноград и свекла, подешевели помидоры и цитрусовые
Ученые открыли новую мишень для лекарств против коронавируса
Нутрициолог рассказала об особенностях интервального голодания
С чем сочетать леггинсы в образе? Рассказывает стилист
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Команда Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
У обитателя морского дна в окрестностях Владивостока нашли противораковые вещества
Лукашенко выступит с докладом во время VI Всебелорусского народного собрания
Фотофакт. Цянский танец в честь Праздника весны
Делегаты ВНС от Минской области рассказали о темах и вопросах, которые волнуют их самих и земляков
Министерство экономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции
Эксперт – о результатах масштабного исследования: снижение благосостояния с деятельностью Правительства связывают только 6,5%
В Минск прибыли делегаты ВНС от Витебской области
В Речицком районе госавтоинспекторы пришли на помощь водителю из Сербии, у которого заглох большегруз
Фотофакт. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Могилевской области отбыли в Минск
мнение
Светлана КОСАЧ
Импичмент Трампа – это (не) по конституции?
Минтруда и соцзащиты: денежные доходы населения за январь не индексируются
Минздрав: отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19
Китайский зонд достиг орбиты Марса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ