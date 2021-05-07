«Аллею Победы» высадили в Минске

Руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил символичность того, что аллея была высажена в День радио, телевидения и связи - профессиональный праздник журналистов. По его словам, важно в очередной раз медийно приподнять в информационном пространстве значимость Победы в Великой Отечественной войне.- считает Андрей Кривошеев.Он подчеркнул, что акция продолжается:Одним из инициаторов акции выступил Молодежный парламент при Национальном собрании. Его председатель Егор Макаревич выразил уверенность, что она будет подхвачена всеми регионами и к высадке деревьев присоединяться также молодые люди:Егор Макаревич рассказал, что в этом направлении Молодежный парламент реализует много проектов. Например, недавно был дан старт сбора средств на создание в городе Береза мемориального комплекса в память жертв политических репрессий польских властей на территории Западной Беларуси.Алина ДАНИЛОВИЧ