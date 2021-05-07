«Аллею Победы» высадили в Минске

В столичном Парке Победы участники патриотического движения Беларуси сегодня высадили “Аллею Победы”. Это старт масштабной республиканской акции “Мой сад Победы”, которую активно подхватывают политики, трудовые коллективы, творческие люди и просто неравнодушные граждане.
Руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил символичность того, что аллея была высажена в День радио, телевидения и связи - профессиональный праздник журналистов. По его словам, важно в очередной раз медийно приподнять в информационном пространстве значимость Победы в Великой Отечественной войне.
- Мы предлагаем всем, кто высаживает такие аллеи, делать фото, добавлять хэштег “#МойСадПобеды”, чтобы обозначить свое отношение к этому великому празднику, поскольку он не только государственный, но и семейный. Ведь в каждой семье есть своя история. Пусть это будут два-три деревца, которые украсят монумент неизвестному солдату или обелиск в отдаленном регионе, но главное - это будет сделано искренне, - считает Андрей Кривошеев.
Он подчеркнул, что акция продолжается:
- Уверен, плоды этих деревьев - плоды Победы - будут пробовать еще наши дети и внуки. А 22 июня - в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны мы высадим аллею Победы возле стен “Брестской крепости-героя”.
Одним из инициаторов акции выступил Молодежный парламент при Национальном собрании. Его председатель Егор Макаревич выразил уверенность, что она будет подхвачена всеми регионами и к высадке деревьев присоединяться также молодые люди:
- Это еще один вклад в сохранение исторической памяти для будущих поколений. Тема Великой Победы должна быть на слуху не только 9 мая - для нашей страны она актуальна всегда.
Егор Макаревич рассказал, что в этом направлении Молодежный парламент реализует много проектов. Например, недавно был дан старт сбора средств на создание в городе Береза мемориального комплекса в память жертв политических репрессий польских властей на территории Западной Беларуси.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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