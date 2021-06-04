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  2. Аллея «Их именами названы улицы Бреста» будет открыта 22 июня

Аллея «Их именами названы улицы Бреста» будет открыта 22 июня

На улице Зубачева в Бресте продолжаются работы по установке аллеи «Их именами названы улицы Бреста».


– Завершен монтаж плит. Приступили к креплению барельефов – работе, которая требует аккуратности и ювелирной точности». Сегодня уже появились первые барельефы – Веры Хоружей и Ефима Фомина. Новые стелы смотрятся гораздо лучше старых, – написал в своем ТГ-канале председатель Брестского облисполкома Александр Рогачук

 Аллея «Их именами названы улицы Бреста» появилась в Бресте в 1971 году. Она находилась на проспекте Машерова, который ведет в Брестскую крепость. Однако в 2014 году стелы с барельефами демонтировали, так как расширялась проезжая часть. 

Брестский горисполком принял решение установить новые стелы на улице Зубачева. Она также ведет в легендарную Цитадель. 

На 13 стелах разместят 26 барельефов, в числе новых – Герой Беларуси Владимир Карват и защитник Брестской крепости Борис Маслов. Стелы изготовлены из гранита, ночью они будут подсвечиваться.

Александр Рогачук не исключает, что в перспективе на аллее могут появиться новые стелы с барельефами известных соотечественников – как форма увековечивания их памяти. 

Фото: Telegram-канал Александра Рогачука
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