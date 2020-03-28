Аллея голубых елей появилась у Кургана Славы

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» торжественно открылась сегодня на мемориальном комплексе «Курган Славы» под Минском. Мероприятия этой акции, проводимой по инициативе Министерства лесного хозяйства, пройдут по 4 апреля и будут приурочены к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Активное участие в «Неделе леса» намерены принять не только работники профильного ведомства и всей лесной отрасли страны, но и сотрудники Администрации Президента Беларуси.









Объявляя старт акции, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отметил, что непредсказуемая нынешняя весна привело к тому, что уже сегодня лесоводы осуществили половину плановых посадок:

- Но «Неделя леса» - не просто одно из таких мероприятий, это и важная часть экологического просвещения. Практически все ведомства страны, многие граждане поддержали нашу акцию, ею мы планируем охватить 35-40 тысяч человек. И высадить за нынешнюю «Неделю леса» порядка 18 миллионов единиц зеленых насаждений.





















Вместе с аппаратом Минлесхоза его руководитель возложил цветы к Кургану Славы, после чего на территории знаменитого мемориального комплекса была заложена памятная аллея из саженцев голубой ели (именуемой лесоводами елью колючей) и установлена соответствующая памятная табличка.













В эти минуты аппарат Министерства лесного хозяйства отправился трудиться в Волмянское лесничество, расположенное в юго-западной части Смолевичского лесхоза на территории Смолевичского и Минского районов. Здесь руководителями лесной отрасли Беларуси сегодня будет высажено 2,3 га нового леса из сеянцев сосны и березы. В Столбцовском же районе благородную и экологичную акцию сегодня поддержит Администрация Президента, работники которой будут создавать новый лес в Окинчицком лесничестве. Об этом наш портал расскажет в самое ближайшее время.













Открывшаяся сегодня «Неделя леса» проходит уже в 13-й раз. Ежегодно она охватывает все большее количество участников и точек на карте страны. В 2019 году в этой акции участвовали более 52 тысяч человек, высадив более 29 миллионов деревьев. Кроме того, добровольцы занимались уборкой мусора и захламленности, наведением порядка в местах массового отдыха. Благодаря этому к прошлому летнему сезону было подготовлено 207 мест, а всего работы прошли на 2613 объектах Беларуси.